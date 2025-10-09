Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/10/2025 - XSQT 9/10

XSQT 9/10. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 9/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/10/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 9/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 chữ số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 chữ số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 chữ số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 chữ số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (trúng 4 chữ số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải nhận được 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT sẽ mở thưởng tại đài đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ Tư: XSMT do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Bình Định và Quảng Trị.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ mở thưởng tại Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.