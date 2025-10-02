Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 2/10/2025 - XSQT 2/10

XSQT 2/10. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 2/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 2/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 2/10/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 2/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng chữ số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung do đài Phú Yên và Huế sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung do đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 2/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.