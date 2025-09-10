Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/9/2025 - XSQT 11/9

XSQT 11/9. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 11/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 11/9 - Trực tiếp xổ số Quảng Trị hôm nay 11/9/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 11/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Phú Yên và Huế mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.