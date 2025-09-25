Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 25/9/2025 - XSQT 25/9

XSQT 25/9. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 25/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 25/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 25/9 - Trực tiếp xổ số Quảng Trị hôm nay 25/9/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 25/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé trúng chữ số đầu tiên (chữ số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung do đài Phú Yên Huế quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung có đài Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung do đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung do đài Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông mở thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung có đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 25/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.