Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 30/10/2025 - XSQT 30/10

XSQT 30/10. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 30/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 30/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 30/10/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 30/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trúng cả 6 số với kết quả công bố, trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải có giá trị 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: trúng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: trúng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: dành cho vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT có đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định.

- Thứ 6: XSMT quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

- Chủ nhật: XSMT quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 30/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.