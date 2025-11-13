Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 13/11/2025 - XSQT 13/11

XSQT 13/11. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 13/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 13/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 13/11/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 13/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Nếu vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ 3: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ 4: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Thứ 6: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa.

