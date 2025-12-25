Ô tô đầu tiên có túi khí dạng mũ bảo hiểm, ghế giật lùi khi va chạm

(VTC News) -

Một blogger chuyên ngành trên mạng xã hội Weibo cho biết, Luxeed V9 là xe thương mại đầu tiên được trang bị túi khí dạng mũ bảo hiểm. Theo nguồn tin này, khi xảy ra va chạm, ghế ngồi tự động lùi về vị trí an toàn hơn. Đồng thời, túi khí mũ bảo hiểm sẽ bung cùng với các túi khí bên hông.

Túi khí dạng mũ bảo hiểm có thể xuất hiện trên Luxeed V9. (Ảnh: CarNewsChina)

Theo CarNewsChina, công nghệ nói trên lần đầu được giới thiệu bởi công ty Yanfeng vào năm 2023. Đây là nhà cung cấp giải pháp nội thất cho nhiều hãng xe lớn như Volkswagen, GM, Toyota, BMW, BYD, GAC, Geely,… Ghế ngồi do Yanfeng phát triển hỗ trợ ngả với góc lớn, xoay và trượt quãng dài.

Các chuyên gia của Yanfeng đặc biệt tập trung vào yếu tố an toàn của ghế. Vì vậy, hệ thống được trang bị cơ chế đưa ghế nhanh chóng trở lại tư thế thẳng đứng trước va chạm, nhận tín hiệu từ hệ thống ADAS để điều chỉnh sớm.

Ghế tích hợp dây an toàn và túi khí được bố trí sẵn.Túi khí này sẽ bung sớm khi xảy ra va chạm, giúp giảm quán tính lao về phía trước của hành khách, từ đó hạn chế lực tác động lên vùng thắt lưng.

Luxeed là thương hiệu liên doanh giữa Huawei và Chery, ra mắt năm 2023 trong khuôn khổ liên minh HIMA. Danh mục sản phẩm hiện tại của Luxeed gồm hai mẫu xe với các tùy chọn truyền động BEV (xe thuần điện) và EREV (xe điện có tầm hoạt động mở rộng): sedan S7 và SUV R7.

Theo China EV DataTracker, từ tháng 1 đến tháng 11, Luxeed đã bàn giao 81.391 xe. Sang năm tới, thương hiệu này sẽ giới thiệu mẫu flagship mới - minivan Luxeed V9.

Luxeed V9 được bắt gặp chạy thử ngoài thực tế. (Ảnh: CarNewsChina)

Minivan Luxeed V9 được phát triển trên nền tảng mô-đun E0X do Chery phát triển - nền tảng đang được sử dụng cho các mẫu như Exlantix ET, Exlantix ES và các mẫu mang thương hiệu Luxeed. V9 sở hữu trục cơ sở kéo dài cùng chiều dài thân xe vượt 5,3 mét.

Theo các báo cáo trước đó, Luxeed V9 sử dụng hệ truyền động và đèn pha do Huawei phát triển. Xe còn được trang bị màn hình lớn cho hành khách, tủ lạnh dung tích lớn, máy tạo oxy, cùng cảm biến LiDAR 192 tia thế hệ mới.

Mẫu xe này sẽ có hai phiên bản: thuần điện (EV) và xe điện tầm xa mở rộng (EREV). Pin cho cả hai cấu hình sẽ do CATL cung cấp.