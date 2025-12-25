Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/12/2025 - XSGL 26/12

XSGL 26/12. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/12/2025 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 26/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/12/2025 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 26/12/2025

Xem thêm kết quả xổ số Gia Lai các ngày mở thưởng trước

- XSGL 19/12, kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 19/12/2025

XSGL 19/12, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/12/2025.

- XSGL 12/12/2025

XSGL 12/12, kết quả xổ số Gia Lai ngày 12/12/2025.

- XSGL 5/12/2025

XSGL 5/12, kết quả xổ số Gia Lai ngày 5/12/2025.

- XSGL 28/11/2025

XSGL 28/11, kết quả xổ số Gia Lai ngày 28/11/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay thưởng). Quá 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.