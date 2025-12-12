Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/12/2025 - XSGL 12/12

XSGL 12/12. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/12/2025 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 12/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 12/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/12/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 12/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng không quá 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Huế, Kon Tum mở thưởng.

