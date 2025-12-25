Giá xăng đồng loạt giảm, RON95 về sát 19.000 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, không cao hơn 18.716 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 614 đồng/lít, không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, không cao hơn 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, không cao hơn 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 222 đồng/kg, không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng đã có phiên giảm thứ ba liên tiếp, đúng như dự báo trước đó.

Giá xăng hôm nay đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa)

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/12 - 24/12) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/12 và kỳ điều hành ngày 25/12 là: 73,424 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 2,888 USD/thùng); 74,370 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,160 USD/thùng); 81,908 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,288 USD/thùng); 79,794 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,234 USD/thùng); 342,774 USD/tấn dầu mazut (tăng 7,790 USD/tấn).

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.

Gần đây nhất, tại kỳ điều hành chiều 18/12, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít, không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, không cao hơn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, không cao hơn 13.160 đồng/kg.