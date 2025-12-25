XSMN 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 25/12. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 25/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 25/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 25/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 23/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 23/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 23/12/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 23/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 23/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 22/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 22/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 22/12/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 22/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 22/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 21/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 21/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 21/12/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 21/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 21/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 20/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 20/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 20/12/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 20/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 20/12/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được mở thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số xổ số miền Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam trong ngày do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) tổ chức quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được tổ chức quay thưởng bởi 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam được công bố từ 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) thực hiện quay số xổ số miền Nam.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người trúng xổ số có thể nhận thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT phát hành vé hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền tại các tỉnh miền Nam.

- Lĩnh thưởng tại đại lý giúp tiết kiệm thời gian và tiện lợi, nhưng người chơi sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường từ 0,5%–1% tùy theo từng địa điểm.

- Khi nhận giải trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng sẽ được chi trả toàn bộ giá trị giải sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần lưu ý thời hạn nhận thưởng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Công ty XSKT có trách nhiệm bảo mật thông tin của người trúng thưởng và chi trả đầy đủ tiền thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận yêu cầu lĩnh thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.