XSMN 22/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 22/12. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 22/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 22/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 22/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ cùng thực hiện quay số XSMN.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMN sẽ trong ngày do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ tiến hành quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tổ chức quay bởi 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Kết quả XSMN sẽ được công bố từ 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ chịu trách nhiệm quay số XSMN.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần đặc biệt chú ý mốc thời gian lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số. Trong thời hạn này, người chơi phải đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng.

- Phía công ty XSKT có trách nhiệm giữ kín thông tin cá nhân của người trúng giải và thực hiện việc chi trả đầy đủ tiền thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi may mắn trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty XSKT phát hành vé số hoặc các đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam để làm thủ tục nhận giải. Đây đều là những địa điểm hợp lệ, được phép chi trả tiền thưởng theo đúng quy định.

- Việc đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người lựa chọn vì nhanh gọn, tiện lợi. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí dịch vụ, còn gọi là hoa hồng đổi vé, với mức phổ biến khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy từng đại lý và khu vực.

- Ngược lại, nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT, người trúng giải sẽ nhận đủ số tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), đồng thời không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người trúng số.

