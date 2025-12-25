'Dùng nghèo nuôi con trai, dùng giàu nuôi con gái' khiến con tôi ngày càng hư

(VTC News) -

Trong lúc vợ bận đi công tác, tôi bị cô giáo của con gọi lên trường. Con gái 12 tuổi của tôi tát bạn cùng lớp, làm mặt bạn xước chảy cả máu. Hỏi lý do, con trả lời vì thích món đồ của bạn nhưng bạn không cho hay bán lại nên bức xúc, giằng co rồi chẳng may sây sát.

Nghe xong, tôi không khỏi giật mình. Từ bao giờ con gái mình lại có tính xấu, đòi hỏi vô lý như vậy. Tôi là người bận rộn, thường không ở nhà nhiều. Việc dạy con hầu như phó thác cho vợ và mẹ.

Vợ tôi coi câu nói "Nghèo khó đãi con trai, giàu sang nuôi con gái" là bí quyết, kim chỉ nam trong việc giáo dục con cái. Cô ấy tin một cách sắt đá rằng nuôi con gái trong nhung lụa, chiều chuộng mọi thứ không chỉ là thể hiện tình yêu, mà còn là một cách bảo vệ. Khi con gái quen với sự đủ đầy, quen được hưởng những gì tốt nhất, được đối xử tốt nhất thì sẽ không dễ dàng bị lóa mắt bởi những hào nhoáng ngoài xã hội, không dễ bị lừa gạt, không chấp nhận sự hắt hủi, ngược đãi.

Vậy nên, ngay từ nhỏ, con gái tôi được cưng chiều hết mực, có thể nói là muốn gì thì mẹ sẽ cho nấy. Từ đó, con mới thường có tính đòi hỏi. Ở nhà, ai cũng thương nên cứ chiều và không thấy vấn đề gì, nhưng ở trường giành đồ của bạn không được thì đánh là không ổn rồi.

Ngay lập tức, tôi phải tìm cách nói chuyện lại với vợ về cách dạy con. "Giàu sang nuôi con gái", nếu cứ áp dụng một cách máy móc, tùy tiện thì sẽ rất tai hại.

"Dùng giàu nuôi con gái" không chỉ là chiều chuộng vô tội vạ mà còn cần giáo dục uốn nắn mỗi ngày. (Ảnh minh họa: Freepik)

Vợ tôi chưa bao giờ nói không với con. Con thường xuyên đòi những món đồ chơi theo trend rất đắt tiền, con không chịu động tay vào bất cứ việc nhà nào, vợ đều gật đầu với lý do: "Con gái là để nâng niu". Không ít lần, thấy con ra lệnh cho bà nội mang cái này, pha cái kia, tôi lên tiếng uốn nắn thì bà vừa bênh vừa vội vàng đi làm, khiến tôi cũng không cứng cắn được.

Kết quả là, ở tuổi 12, con gái tôi dường như thiếu hụt hoàn toàn các kỹ năng thiết thực trong cuộc sống. Con không biết cách giải quyết một rắc rối nhỏ với bạn bè, không biết tôn trọng ai và luôn mặc định rằng mọi nhu cầu của mình là mệnh lệnh đối với người khác.

Tôi tin rằng nếu tiếp tục nuông chiều, chẳng mấy nữa con sẽ mắc "hội chứng công chúa". Khi một cô gái lớn lên mà thiếu đi sự uốn nắn và kỷ luật sẽ dễ dàng tự phụ coi mình là trung tâm của vũ trụ, mọi người phải nghe theo.

Qua quan sát, nghe trò chuyện, tôi cũng thấy con thiếu tôn trọng bạn bè đồng trang lứa, thậm chí còn có vẻ coi thường các bạn học có điều kiện kém hơn. Nhận ra điều này, tôi rất lo lắng vì đó là sự nghèo nàn về tâm hồn mà không có bao nhiêu tiền bạc có thể khỏa lấp được.

"Dùng giàu nuôi con gái" không có nghĩa là biến con thành người chỉ biết thụ hưởng và coi mình là ngoại lệ, có mọi đặc quyền trên người khác. Dù là con trai hay con gái cũng đều cần uốn nắn nghiêm khắc, dạy bảo về đạo đức và kỹ năng sống. Sự nuông chiều vô tội vạ sẽ biến con thành đứa trẻ hư, lớn lên sẽ gặp nhiều vấn đề trong tương tác xã hội.

Con gái được dạy nghiêm khắc hoàn toàn không đồng nghĩa với việc bắt con phải chịu khổ cực hay sống thiếu thốn. Thực chất, uốn nắn chính là quá trình rèn giũa, học tập hàng ngày, giúp con không chỉ có một cuộc đời sung túc về vật chất mà còn có lễ nghi, phép tắc, hành xử đúng mực, tử tế.

Lễ phép, kỷ luật, và tự lập là các phẩm chất vốn không tự nhiên mà có được. Con gái cần được dạy rằng mọi quyền lợi trong cuộc sống đều phải đi đôi với trách nhiệm tương xứng như làm việc nhà, học ngoan giỏi, kính trọng người hơn tuổi... Hơn nữa, càng là nam nữ bình đẳng, con gái càng phải được dạy cách tự mình lo được mọi thứ. Đích đến cao nhất của giáo dục chính là trang bị cho con sự tự lập.

Để con gái trở nên như vậy, tôi có lỗi rất nhiều vì đã lơ là trách nhiệm làm cha. May mà vẫn chưa muộn, tôi đang và sẽ khắc phục dần bằng cách dành nhiều thời gian cho con gái để dần uốn nắn trở lại. Con gái cần được nâng niu, đúng, nhưng trước hết con cần phải là con ngoan trò giỏi, điều không thể có từ sự nuông chiều phi lý.

Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.