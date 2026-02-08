Công an tỉnh An Giang liên tiếp bắt 3 kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

(VTC News) -

Cụ thể, công an đã bắt và di lý Nguyễn Châu Thanh (SN 2008, ngụ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) từ tỉnh Bình Dương (cũ) về tới địa phương. Thanh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Kẻ bị truy nã Nguyễn Châu Thanh thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra từ công an xác định, bà Nguyễn Thị Thuý Vân nợ Nguyễn Văn Bình 442 triệu đồng, nên đối tượng đã nhiều lần liên hệ đòi tiền, nhưng bà Vân cứ hứa hẹn, không trả.

Ngày 6/6/2025, Bình rủ Nguyễn Châu Thanh, Võ Minh Nhựt, Lữ Thị Ngọc Quí, Huỳnh Trung Kiên đến nhà trọ ở xã Cần Đăng, tỉnh An Giang để tìm bà Vân đòi tiền nợ.

Khi đến nơi, Thanh cùng đồng bọn đã gây thương tích, chiếm đoạt chiếc xe và đưa hai vợ chồng bà Vân về giữ trái pháp luật tại căn nhà ở ấp Bình Tây 2, xã Bình Thạnh Đông.

Công an tỉnh An Giang sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bình, Thanh, Nhựt, Kiên về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và tội “Cướp tài sản”; bị can Quí cũng bị khởi tố với 2 tội danh này nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Khi thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, Thanh đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 9/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thanh.

Sau thời gian lẩn trốn, tối 7/2, Thanh đã bị các trinh sát Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc phường Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ).

Đối tượng Danh Muội bị bắt giữ khi đang trở về quê.

Công an tỉnh An Giang cũng bắt giữ Danh Muội (SN 1983, cư trú ấp 2, xã An Biên, tỉnh An Giang) bị truy nã về tội “Đánh bạc”.

Theo điều tra, khoảng 16h40, ngày 9/7/2021, trong lúc Danh Muội cùng hàng chục người khác đang tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bông vụ ăn thua bằng tiền tại gian nhà sau của Nguyễn Hoàng Long, ở Khu Phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang (nay là xã An Biên, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Muội. Tuy nhiên, Muội đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 2/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Muội về tội “Đánh bạc”.

Ngày 6/2, Danh Muội bị bắt khi đang trở về quê.

Cùng thời điểm, Công an xã Hòn Đất phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy bắt được đối tượng truy nã Sơn Trường (SN 1995, trú tại ấp Chòm Sao, xã Hòn Đất) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 12/2023 đến 10/1/2024, Sơn Trường cùng với đồng phạm làm hợp đồng bán lúa với diện tích 660 công (chỉ lúa của người khác), để nhận tiền cọc từ 4 bị hại chiếm đoạt tổng số tiền 310 triệu đồng, Sơn Trường nhận được 40 triệu đồng từ hành vi lừa đảo.

Nguyễn Sơn Trường tại cơ quan công an. (Ảnh: CA tỉnh An Giang)

Qua quá trình xác minh, làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến vụ án, Sơn Trường đã lẩn trốn khỏi nơi cư trú để trốn tránh triệu tập của cơ quan điều tra.

Ngày 22/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định số 535/QĐTN-VPCQCSĐT về việc truy nã bị can Sơn Trường về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hòn Đất phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện và truy bắt được bị can Sơn Trường khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòn Đất.