(VTC News) -

Tại đây, Phó Thủ tướng đến từng gian trưng bày để kiểm tra tiến độ triển khai. Đến sáng 24/10, các gian trưng bày về cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25/10.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ triển khai Hội chợ mùa Thu 2025.

Cụ thể, toàn bộ công tác thi công hạ tầng, trang trí, bố trí không gian trưng bày tại khu triển lãm đã được gấp rút hoàn thiện, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật theo kế hoạch đề ra. Các khu vực chủ đề chính của hội chợ như “Thu thịnh vượng”, “Tinh hoa văn hóa Việt”, “Tinh hoa thu Hà Nội”, “Thu đất Việt - Sắc nước hương thu” và “Thu gia đình” đã hoàn thiện, đang trưng bày sản phẩm.

Hội chợ thu hút gian trưng bày của 34 địa phương khắp cả nước, trưng bày các sản phẩm đặc trưng địa phương gắn với văn hoá vùng miền. Đến sáng 24/10, các gian trưng bày về cơ bản đã hoàn thành với thiết kế công phu, ấn tượng, toát lên nét đặc trưng của từng địa phương.

Nhiều mặt hàng đặc sản đã được mang đến hội chợ, dự kiến thu hút đông người tiêu dùng khi hội chợ chính thức diễn ra. Các sản phẩm OCOP được trưng bày ấn tượng, mẫu mã bắt mắt với những câu chuyện văn hoá đặc trưng, là điểm nhấn đáng chú ý tại hội chợ.

Các đơn vị báo cáo Phó Thủ tướng về công tác chuẩn bị.

Trước đó, theo báo cáo về tiến độ triển khai hội chợ, các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia hội chợ đã phủ kín toàn bộ diện tích trưng bày của tòa nhà Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Trong đó, có khoảng gần 80 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài (chủ yếu là máy móc, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất).

Số lượng các ngành hàng trưng bày tại hội chợ phong phú và đa dạng trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học và công nghệ, nông sản và thực phẩm chế biến, dịch vụ thương mại, hàng tiêu dùng.

Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 4/11.

Đây là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn nhất (với khoảng 3.000 gian hàng, 2.500 doanh nghiệp), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 130.000 m2) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp tư nhân…).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ triển khai Hội chợ mùa Thu 2025.

Hội chợ được Thủ tướng chỉ đạo, giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội và các địa phương phối hợp triển khai.

Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.

Đồng thời là dịp để kết nối giữa các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức sáng tạo và công chúng trong nước, đồng thời tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc Việt.