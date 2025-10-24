Loạt thủy hải sản độc lạ sắp ra mắt tại Hội chợ mùa Thu 2025

(VTC News) -

Bên cạnh việc giới thiệu các dòng sản phẩm chủ lực như tôm, cá tra, mực…các doanh nghiệp còn chú trọng đến quảng bá những sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao - xu hướng đang chiếm ưu thế trong xuất khẩu thủy sản hiện nay.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào thiết kế gian hàng, trưng bày sản phẩm theo hướng “xanh - sạch - bền vững”, nhấn mạnh yếu tố truy xuất nguồn gốc và chứng nhận quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu từ thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Những sản phẩm thủy sản chế biến sâu được mang đến Hội chợ mùa Thu 2025.

Bà Phạm Thị Bạch Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Thái Thủy (tỉnh An Giang) cho biết, những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Hội chợ mùa Thu 2025 đã sắp hoàn tất.

“Hiện tại, các sản phẩm đặc trưng và nổi bật của công ty đã sẵn sàng vận chuyển đến Hà Nội. Trước 1 ngày diễn ra hội chợ, doanh nghiệp sẽ mang theo chuyến hàng cuối cùng để đảm bảo sản phẩm mới nhất đến tới tay người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế”, bà Thủy nói.

Bà Bạch Thủy cũng hé lộ những sản phẩm chủ lực mang đậm dấu ấn của miền biển An Giang sẽ được giới thiệu tại hộ chợ như: Tôm sấy cán cay, tôm khô, các sản phẩm chế biến từ cá cơm, cá lìm kìm… đạt chuẩn OCOP 3 sao sẽ được đem đến giới thiệu và trưng bày tại hội chợ.

Chia sẻ về lý do tham gia hội chợ, bà Bạch Thủy cho biết, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là thị trường đầy tiềm năng và hấp dẫn của công ty, mặc dù tốn chi phí di chuyển.

Sản phẩm tôm chế biến sâu cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mang đến Hội chợ mùa Thu 2025.

“Được quảng bá tới người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn và chất lượng, mang đặc trưng của quê hương là mong muốn lớn nhất của chúng tôi khi tham gia hội chợ. Những con tôm, con cá nuôi quảng canh được chế biến thơm ngon, đẹp mắt, không hóa chất là những món quà mà An Giang sẽ mang tới Hà Nội trong mùa thu này.

Ngoài ra, hội chợ lần này còn là cơ hội để sản phẩm của doanh nghiệp đến gần hơn với thị trường quốc tế. Đây cũng là lời khẳng định của chúng tôi về thương hiệu thủy hải sản chế biến sạch Việt Nam. Đó là Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất được những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giữ lại được hàm lượng dinh dưỡng cao nhất, màu sắc tươi ngon…mà không cần bảo quản, không hoá chất, không phẩm màu…”, bà Bạch Thủy chia sẻ.

Gian trưng bày và bán hàng của Công ty thủy sản Thái Thủy tại Hội chợ mùa Thu năm 2025.

Bà Trương Ngọc Giàu - Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Thủy hải sản Ngọc Giàu (tỉnh Cà Mau) - cũng cho biết, đến với Hội chợ mùa Thu 2025, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm chủ lực của Ngọc Giàu gồm: Tôm khô, tôm khô chà bông, tôm rang, chả tôm nguyên chất và đặc biệt là tôm chà bông giòn.

“Không chỉ mong muốn giới thiệu về các sản phẩm chế biến, Ngọc Giàu còn mang đến hội chợ những hình ảnh về nghề làm tôm khô gia truyền của gia đình. Đồng thời, giới thiệu đến khách tham quan trong nước và bạn bè quốc tế hiểu thêm về nghề làm tôm khô truyền thống đậm đà bản sắc của tỉnh Cà Mau”, bà Trương Ngọc Giàu tiết lộ.

Sản phẩm cá được chế biến sâu.

Theo đại diện doanh nghiệp, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm đặc trưng của Cà Mau để mang đến hội chợ. Các khâu chuẩn bị từ thu mua, chế biến, đến khi thành phẩm được đóng gói rất chỉn chu, kỹ lưỡng, đảm bảo mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất, hình thức đẹp mắt nhất, mang dấu ấn địa phương nhất.

Bên cạnh đó, công ty cũng kỳ vọng hội chợ với quy mô cấp quốc gia sẽ là cơ hội giúp Ngọc Giàu có thể tìm kiếm được nhiều đối tác quan trọng để hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường và quy mô sản xuất.