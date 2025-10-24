Thủ tướng: Hội chợ Mùa Thu 2025 phải là nơi kết nối niềm vui, hạnh phúc

(VTC News) -

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của các đơn vị để tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 - sự kiện mang nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần kết nối sâu sắc.

Hội chợ không chỉ kết nối con người với sản xuất, kinh doanh mà còn là sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; giữa văn hoá, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; giữa các vùng miền trong cả nước và giữa Việt Nam với thế giới. Đây cũng là nơi kết nối niềm vui, hạnh phúc và sự chia sẻ giữa doanh nghiệp với người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ Tổng duyệt.

“Thời gian từ nay đến ngày khai mạc không còn nhiều, tôi đề nghị Ban tổ chức và các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, chuẩn bị thật tốt để mang đến một hội chợ ấn tượng, thể hiện rõ nét văn hoá Việt Nam – đậm đà bản sắc dân tộc, mến khách và yêu hoà bình. Hà Nội – Thủ đô của lương tri và giá trị con người – cần cố gắng để sự kiện này trở thành điểm nhấn đáng tự hào”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng chia sẻ: "Đến giờ này, công tác chuẩn bị đã đạt kết quả tương đối tốt, nhưng tôi mong rằng chúng ta vẫn tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn, đẹp hơn và hấp dẫn hơn nữa. Hội chợ Mùa Thu không chỉ là hoạt động thương mại, mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành, lớn mạnh của đất nước, của dân tộc, của doanh nghiệp và của mỗi người dân Việt Nam".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tại Hội chợ Mùa thu chiều 24/10.

Chia sẻ sau khi xem hết các tiết mục văn nghệ tại lễ tổng duyệt, Thủ tướng cũng ghi nhận, các tiết mục văn nghệ tại Hội chợ Mùa Thu 2025 lần này rất đặc sắc, thể hiện được nét đẹp của ba miền Bắc - Trung - Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, Ban Tổ chức cần chú trọng yếu tố quốc tế hơn nữa. Chẳng hạn, bên cạnh phần trình bày bằng tiếng Việt, cần có phần tiếng Anh chạy song song để bạn bè quốc tế đang có mặt tại sự kiện dễ dàng theo dõi và hiểu được nội dung.

Tương tự, các bài phát biểu có thể sử dụng tiếng Việt, nhưng phần phụ đề tiếng Anh nên được hiển thị để thể hiện tinh thần hội nhập, chuyên nghiệp và thân thiện với bạn bè thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

“Về hình ảnh trình chiếu, tôi nhận thấy hiện nay phần đồ họa đang được sử dụng khá nhiều. Trong khi đó, Việt Nam có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những hình ảnh con người hòa quyện với thiên nhiên, cùng các giá trị văn hoá độc đáo.

Do đó, nên ưu tiên sử dụng các hình ảnh thật, gắn với văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận như hát xẩm, hát xoan, quan họ...

Bên cạnh đó, có thể lồng ghép hình ảnh về các danh nhân văn hoá thế giới người Việt… Như vậy, hình ảnh vừa sinh động, vừa tôn vinh được giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá mạnh mẽ bản sắc Việt Nam tới bạn bè quốc tế”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tại khu triển lãm công nghệ.

Đối với Hà Nội, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Chúng ta cần rút kinh nghiệm từ chương trình “80 năm – Hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc” vừa qua, nơi công tác bảo đảm an toàn đã được thực hiện rất tốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp giỡ đồng bào các dân tộc tại Hội chợ Mùa thu 2025.

Khái niệm “an toàn” ở đây cần được hiểu toàn diện: an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho người dân và du khách, an toàn thực phẩm, cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy và các hoạt động công cộng khác.

Mọi phương án cần được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó để đảm bảo sự kiện diễn ra trọn vẹn, an toàn và thành công.