Toàn cảnh lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam.