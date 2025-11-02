Về Sì Thâu Chải ngắm bản làng giữa mây và hoa của người Dao

"Tôi đã đi nhiều nơi ở Tây Bắc, nhưng hiếm có bản nào vừa gần trung tâm, lại giữ được nét nguyên sơ như Sì Thâu Chải. Buổi sáng sớm, cả bản chìm trong mây, chiều xuống lại ngập nắng vàng và tiếng trẻ con nô đùa”, anh Nguyễn Văn Khải, du khách từ Hà Nội, nói.