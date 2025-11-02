Về Sì Thâu Chải ngắm bản làng giữa mây và hoa của người Dao

Nằm ở độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển, bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải (tỉnh Lai Châu) được ví như “ban công ngắm mây” của vùng Tây Bắc. Giữa bốn bề núi non trùng điệp, bản người Dao đỏ hiện lên bình yên, rực rỡ sắc hoa và chan chứa nét văn hóa truyền thống.
Từ trung tâm xã Tam Đường, chỉ mất chừng 20 phút đi xe là du khách có thể đến với Sì Thâu Chải.
Bản hiện có gần 60 hộ người Dao sinh sống, đa số vẫn giữ nếp nhà sàn, bộ trang phục truyền thống, cùng phong tục sinh hoạt đặc trưng vùng cao.
Nhiều năm gần đây, người dân Sì Thâu Chải bắt đầu làm du lịch cộng đồng. Bản đã có hàng chục hộ làm homestay, cung cấp chỗ nghỉ, ẩm thực và các trải nghiệm văn hóa cho du khách.
Giữa khung cảnh núi rừng, những nếp nhà sàn lợp ngói đỏ thấp thoáng bên vườn hoa cải, hoa tam giác mạch, hoa cúc rừng… tạo nên bức tranh vừa hoang sơ, vừa thơ mộng.
“Trước kia, người dân chỉ quen trồng ngô, trồng lúa. Từ khi bản được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, chúng tôi học thêm cách làm du lịch, trồng hoa quanh nhà để đón khách. Khách đến đông hơn, ai cũng bảo bản mình đẹp như bồng bềnh giữa mây”, một chủ homestay trong bản chia sẻ.
Bản làng nhỏ bé giờ đây trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách khi đến Lai Châu. Họ tìm đến Sì Thâu Chải không chỉ để săn mây, chụp ảnh, mà còn để cảm nhận cuộc sống mộc mạc, thân tình của người Dao đỏ.
Du khách có thể mặc thử trang phục truyền thống, thưởng thức món thắng cố, bánh dày, rượu ngô men lá, hay tham gia vào những điệu múa chuông, múa gậy của đồng bào.
"Tôi đã đi nhiều nơi ở Tây Bắc, nhưng hiếm có bản nào vừa gần trung tâm, lại giữ được nét nguyên sơ như Sì Thâu Chải. Buổi sáng sớm, cả bản chìm trong mây, chiều xuống lại ngập nắng vàng và tiếng trẻ con nô đùa”, anh Nguyễn Văn Khải, du khách từ Hà Nội, nói.
Không chỉ đẹp về cảnh sắc, Sì Thâu Chải còn là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của người Dao đỏ.
Bản thường tổ chức lễ hội Gầu Tào đầu xuân, lễ cấp sắc cho trai làng trưởng thành, và nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao dân gian phục vụ du khách.