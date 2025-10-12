Ngắm Đà Lạt xưa và nay

Nhiều người Đà Lạt vẫn thường nói vui: mọi con đường ở Đà Lạt đều đổ về hồ Xuân Hương. Ngày trước, đây là nơi cung cấp nước chính cho người dân ở đây. Đà Lạt có nguồn gốc từ tên gọi địa phương Đạ Lạch, mang ý nghĩa là "suối của người Lạch", là tên gọi của dòng Suối Cam Ly. Theo ngôn ngữ của người K'ho (người bản địa), "Đạ" có nghĩa là nước, suối, còn "Lạch" là tên của một bộ tộc người K'ho sinh sống tại đây. Có thể thấy, hồ Xuân Hương ngày trước và bây giờ khác nhau rõ rệt khi cây cối ngày một ít đi nhường chỗ cho nhà cửa, vườn tược. Ảnh: Facebook Người Đà Lạt và THIÊN TRANG