Thủ tướng đề nghị thí điểm học vượt cấp, vượt lớp, đào tạo song bằng

Sáng nay 26/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt, biểu dương các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự kiện Thủ tướng gặp mặt, biểu dương các em học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế năm 2025 là sự động viên, cổ vũ rất lớn lao đối với các ngành giáo dục nói chung và với các học sinh nói riêng.

Báo cáo với Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, 91 em học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế và có 77 em tham gia cuộc gặp mặt hôm nay. Đáng chú ý, năm nay, lần đầu tiên Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế tại Mỹ với 2 giải nhì, 1 giải ba. Đây là thành tích cao nhất kể từ Việt Nam bắt đầu tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế từ năm 2013 cho đến nay.

Toàn cảnh hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tích xuất sắc của học sinh và các nhà trường trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những thành tích của nền giáo dục nước nhà và những thành tựu chung của đất nước. Kết quả rất đáng tự hào góp phần tiếp thêm sức mạnh phát huy truyền thống hiếu học, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, tạo động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong toàn xã hội, vun đắp niềm tin, kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước.

Thủ tướng cho rằng những tấm huy chương quý giá, đầy tự hào của học sinh là kết tinh của trí tuệ, ý chí bền bỉ, tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, cùng sự nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng; được vun đắp bởi sự tận tâm chăm lo của thầy cô, nhà trường, gia đình và toàn xã hội và khẳng định những thành tích xuất sắc ấy không chỉ là niềm tự hào của từng cháu học sinh mà còn là minh chứng cho chất lượng giáo dục phổ thông ngày càng được nâng cao, cho hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài của nước nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chăm lo hơn nữa cho phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển học sinh tài năng; xác định rõ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội; khơi dậy mọi nguồn lực, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi, sáng tạo của các học sinh tài năng.

Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trong đó nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ, trình Thủ tướng trong quý I/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các học sinh.

Xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng; thí điểm học vượt cấp, vượt lớp cùng cơ chế đào tạo song bằng... Tập trung phát triển các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học có thế mạnh trở thành hạt nhân các mạng lưới đào tạo xuất sắc và tài năng trong các bộ môn then chốt và một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên như: trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ sinh học.

Thực hiện chính sách thu hút nhân tài, hợp tác với các tổ chức quốc tế tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; có chính sách thu hút các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhấn mạnh "tương lai tươi đẹp đang chờ đón các cháu", Thủ tướng chúc các cháu hãy sống một cuộc sống tràn đầy đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức và giới hạn của chính bản thân mình để gặt hái những thành công lớn hơn, chinh phục những đỉnh cao hơn. Hãy học để có phẩm chất đạo đức tốt, trí tuệ sáng tạo, sức khỏe dồi dào và tâm hồn nhân ái; học để tự khẳng định mình; học để trở thành những công dân hữu ích, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.