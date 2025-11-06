Hoa dã quỳ phủ vàng sườn núi Ba Vì ngày đầu đông

Nhiều nhóm mang theo bàn nhỏ, bình pha cà phê, chọn một góc dưới tán hoa để ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành của vùng núi Ba Vì. “Năm nào tôi cũng rủ bạn bè lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ. Mùa này trời trong, hoa nở đều, chỉ cần giơ máy là có bức ảnh đẹp. Cảm giác như lạc vào vùng cao nguyên giữa lòng miền Bắc”, chị Mai Hương, 28 tuổi, du khách đến từ Hà Đông chia sẻ.