Mùa cỏ cháy phủ vàng đồi Ba Quáng giữa núi rừng Cao Bằng

“Năm nào đến tháng 10, tháng 11 khách lại lên đông lắm. Họ đi từ sáng sớm để săn cảnh bình minh. Mùa này cỏ cháy đẹp nhất, nhìn từ đỉnh đồi xuống chỉ thấy một màu vàng kéo dài tới tận chân núi”, anh Hoàng Văn Phú, một người dân ở xã Vinh Quý cho biết.