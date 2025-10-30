Du khách say mê khám phá ‘Tinh hoa văn hóa Việt Nam’ tại Hội chợ mùa Thu 2025

Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại khiến khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là cầu nối giữa di sản và công chúng, giữa thế hệ đi trước và lớp trẻ hôm nay. Mỗi tiết mục, mỗi gian hàng đều kể một câu chuyện về bản sắc – không khô cứng mà gần gũi, sinh động và truyền cảm hứng.