Phố cổ Hà Nội ‘gây sốt’ tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025

Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) là sự kiện thương mại – văn hóa lớn nhất trong năm, quy tụ 34 tỉnh, thành cùng hơn 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với quy mô hơn 130.000 m², hội chợ được ví như “siêu hội chợ quốc gia”, nơi quảng bá tinh hoa sản phẩm, văn hóa vùng miền trên khắp cả nước.
Giữa không gian rộng lớn ấy, khu vực “Tinh hoa Thu Hà Nội” nổi bật như một “phố cổ” thu nhỏ, thu hút đông đảo du khách ngay từ ngày đầu mở cửa.
Từ những mái ngói rêu phong, cầu Thê Húc đỏ tươi đến sắc vàng của lá mùa thu được tái hiện tinh tế, tất cả mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa mới mẻ giữa hội chợ tầm quốc gia.
Khu trưng bày của Hà Nội nằm ở sảnh chính, được thiết kế mở với diện tích hơn 17.000 m².
Đây là một trong những không gian được đầu tư công phu nhất, hội tụ hơn 300 sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô, từ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, thời trang, ẩm thực đến công nghệ sáng tạo.
Điểm nhấn thu hút du khách là khu mô phỏng “phố Thu Hà Nội”, nơi tái hiện hình ảnh những cột điện kiểu cũ, con đường lát đá xanh, xen lẫn các gian hàng bày bán sản phẩm làng nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre Phú Vinh…
“Tôi cảm giác như đang dạo quanh phố cổ thật. Mỗi gian hàng đều có câu chuyện riêng, từ nghề truyền thống cho tới sản phẩm sáng tạo mới. Cách bài trí rất tinh tế, vừa hiện đại vừa giữ được hồn xưa”, chị Lê Thu Hằng, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ.
Không chỉ người dân, nhiều nghệ nhân tham gia giới thiệu sản phẩm cũng xúc động khi được góp mặt trong không gian mang đậm hồn Thủ đô. "Chúng tôi trưng bày không chỉ để bán, mà còn để kể câu chuyện của nghề. Nhiều bạn trẻ dừng lại xem, hỏi han rất kỹ, điều đó khiến tôi tin rằng nghề truyền thống vẫn có chỗ đứng trong đời sống hiện đại”, một nghệ nhân đến từ Hà Nội nói.
Bên cạnh khu phố cổ, “Tinh hoa Thu Hà Nội” còn có các khu quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề, không gian ẩm thực và tiểu cảnh trang trí.
Nhiều du khách nán lại chụp ảnh, thưởng thức tò he, cốm, bánh nướng… và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Không gian của Hà Nội cũng là điểm dừng chân quan trọng trong chuỗi hoạt động giao thương và kết nối doanh nghiệp.
Tại đây, nhiều sản phẩm công nghiệp chế biến, cơ khí, công nghệ phụ trợ hiện đại được giới thiệu, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập.
Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025 thành công sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi hội chợ bốn mùa "Xuân - Hạ - Thu - Đông" thường niên, trở thành điểm đến xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng và phát triển công nghiệp văn hóa quan trọng của Việt Nam, hướng tới vươn tầm quốc tế. Dự kiến, Hội chợ sẽ mở cửa đón khách đến hết 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.