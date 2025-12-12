Boutique Home Tràng Cát - Biểu tượng sống, kinh doanh tại phía Nam Hải Phòng

(VTC News) -

Nằm giữa giao điểm của hạ tầng chiến lược, công nghiệp trọng điểm và cảng biển quốc tế, dòng sản phẩm thấp Boutique Home của dự án Happy Home Tràng Cát được xác định là biểu tượng sống, kinh doanh bền vững, đón đầu dòng dịch chuyển kinh tế mới của thành phố cảng.

Tâm điểm kết nối của trung tâm mới phía Nam Hải Phòng

Không chỉ tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất của thủ phủ công nghiệp Tràng Cát, Boutique Home còn nằm giữa ngã ba chiến lược của khu vực. Đây là nơi giao nhau của 3 lực đẩy quan trọng, gồm hạ tầng giao thông liên vùng, trung tâm cảng biển - dịch vụ logistisc quốc tế và chuỗi các khu công nghiệp quy mô lớn của Hải Phòng.

Theo đó, Boutique Home hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống kết nối đa chiều, đang liên tục được nâng cấp cho khu Nam. Nhờ vậy, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận với các trục giao thông trọng điểm, như trục đường Đặng Kinh - Đình Vũ, sân bay quốc tế Cát Bi, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Vành đai 2 - 3 Hải Phòng và mạng lưới đường bộ liên tỉnh.

Hạ tầng giao thông đã kéo gần các đầu mối kinh tế quan trọng về sát với Boutique Home (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Hệ thống giao thông này còn rút ngắn khoảng cách tới các vùng kinh tế trọng điểm và trung tâm thành phố. Cư dân dễ dàng tiếp cận trực tiếp với cụm cảng nước sâu Đình Vũ - Lạch Huyện, cùng chuỗi khu công nghiệp quy mô lớn như Tràng Cát, Deep C…

Nhờ đó, Boutique Home còn được định vị như cửa ngõ thương mại - dịch vụ, thu hút các doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện hoặc khách thuê lưu trú dài hạn. Lợi thế này biến Boutique Home thành tài sản có giá trị thực, khả năng sinh lời cao, và sức hút lâu dài trong bối cảnh đô thị hóa tập trung vào các vùng ven cảng, khu công nghiệp.

Biểu tượng sống và kinh doanh bền vững giữa đô thị hạnh phúc

Bên cạnh vị trí đắc địa, giá trị của Boutique Home còn đến từ mô hình vừa ở, vừa kinh doanh và tích lũy dài hạn.

Trong đó, điểm khác biệt đầu tiên của dòng sản phẩm này chính là thiết kế đa dạng công năng. Mỗi căn thấp tầng có cấu trúc tách biệt rõ ràng, tầng 1-2 có thể dành cho kinh doanh, từ tầng 3 trở lên là không gian sinh hoạt riêng tư.

Thiết kế độc đáo giúp chủ nhân dễ dàng khai thác các mô hình kinh doanh, như F&B, cửa hàng bán lẻ, văn phòng đại diện, showroom mà không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của cả gia đình.

Nhờ thiết kế và quy hoạch thông minh, chủ sở hữu Boutique Home tối ưu được công năng của mỗi sản phẩm (Ảnh phối cảnh: Vinhomes)

Cộng đồng cư dân đông đảo cũng là một điểm cộng tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn cho Boutique Home. Với quy mô gần 10.000 cư dân của khu đô thị, đa số là chuyên gia, kỹ sư, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp xung quanh, nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ tại Happy Home rất rộng mở.

Đây là lớp khách hàng đầu tiên giúp các cửa hàng thu về dòng tiền ngay khi đi vào hoạt động, không cần chờ đợi như các khu thấp tầng khác vốn thường mất thời gian lấp đầy.

Cộng đồng cư dân đông đúc còn là nền tảng tạo nên nhịp sống sôi động cho Boutique Home. Chất sống đó càng trọn vẹn hơn khi kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích đa dạng theo mô hình all-in-one của Happy Home Tràng Cát.

Ngay trước cửa nhà là 3 công viên chủ đề, 59 tiện ích ngoài trời, cùng nhiều trường học, trạm y tế, tòa văn phòng và hệ thống cảnh quan hiện đại, xanh mát.

Không gian sống chất lượng không chỉ phục vụ an cư, mà còn là đòn bẩy gia tăng giá trị tài sản theo thời gian khi thu hút dòng chảy an cư từ nhiều nơi đổ về. Đặc biệt, sau sáp nhập, một lượng lớn cư dân từ Hải Dương cũ vẫn tìm kiếm một nơi sống kết nối thuận tiện, có đủ tiện ích và môi trường đô thị văn minh. Boutique Home là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Boutique Home còn có giá trị tích lũy nhờ số lượng giới hạn, chỉ có 284 căn trên toàn khu đô thị. Yếu tố khan hiếm sẽ tạo nên tính thanh khoản cao, phù hợp cho nhóm nhà đầu tư bất động sản có mục tiêu nắm giữ trung - dài hạn. Nhờ đó, mỗi sản phẩm đều có thể khai thác dòng tiền hàng tháng, nhưng cũng có thể giữ lại như một tài sản truyền đời an toàn và tăng giá theo thời gian.

Nhờ lợi thế của tâm điểm kết nối khiến Boutique Home thu hút một lượng lớn nhà đầu tư (Ảnh: Vinhomes)

Với những lợi thế kể trên, Boutique Home được xem như biểu tượng sống - kinh doanh - tích lũy của một vùng đất đang phát triển mạnh mẽ, một cộng đồng hiện đại, và của những tài sản giá trị tăng theo thời gian.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường đang thiếu vắng những sản phẩm thấp tầng có tầm nhìn dài hạn, Boutique Home xuất hiện đúng thời điểm như một lựa chọn vững chắc cho cả hiện tại và tương lai.