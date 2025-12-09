Cháy tòa nhà 7 tầng ở Indonesia, 20 người chết

(VTC News) -

Ông Susatyo Purnomo Condro, Cảnh sát trưởng Jakarta, cho biết đám cháy đã được dập tắt và lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong. Ngọn lửa bùng phát từ tầng một vào khoảng giữa trưa rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên. Thời điểm đó, một số nhân viên đang ăn trưa trong tòa nhà, trong khi nhiều người khác đã ra ngoài.

Cháy tòa nhà Indonesia, 20 người chết. (Ảnh: SCMP, Reuters)

Tính đến chiều cùng ngày, số người thiệt mạng được xác nhận là 20. “Hiện chúng tôi vẫn tập trung vào việc sơ tán các nạn nhân và làm mát khu vực cháy", ông Condro nói.

Tòa nhà xảy ra cháy là văn phòng của Terra Drone Indonesia - công ty cung cấp dịch vụ drone cho các hoạt động khảo sát trên không, với khách hàng trải dài từ ngành khai khoáng đến nông nghiệp. Theo trang web chính thức, đây là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Terra Drone Corporation của Nhật Bản.

Hình ảnh do Kompas TV phát sóng cho thấy lính cứu hỏa đang nỗ lực tiếp cận tòa nhà để sơ tán người bị mắc kẹt, đồng thời đưa các túi đựng thi thể ra ngoài. Một số nhân viên cũng được thấy thoát xuống từ các tầng cao bằng thang di động.

Cả Terra Drone Indonesia và công ty mẹ tại Nhật Bản hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận qua email.

(Tiếp tục cập nhật)