Trung Quốc: Cháy khu nhà ở, 8 người chết

(VTC News) -

Theo Xinhua, đám cháy bùng phát lúc 21h21 ngày 9/12 (giờ địa phương) tại Triều Nam, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn cướp đi 8 sinh mạng và khiến 4 người bị thương. Hiện tại, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khoẻ và điều trị.

Đám cháy bùng phát lúc nửa đêm. (Ảnh: Karma Lo)

Điều tra sơ bộ cho thấy, khu vực bốc cháy là một ngôi nhà bê tông cốt thép tự xây cao 4 tầng với diện tích cháy khoảng 150 m2. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và công tác xử lý hậu quả đang được tiến hành.

Trước đó, vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong cũng khiến ít nhất 160 người thiệt mạng với khung cảnh tang thương bao trùm khu vực này trong nhiều ngày. Hiện tại, có 120 nạn nhân đã được xác định danh tính thông qua phân tích ADN hoặc dấu vân tay.

Đội điều tra liên ngành do Sở Cứu hỏa dẫn đầu đang tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về nguyên nhân vụ cháy. Cảnh sát tiến hành bắt giữ 13 người vì nghi ngờ ngộ sát, trong khi Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hong Kong (ICAC) bắt giữ 11 người bị tình nghi tham nhũng liên quan đến dự án bảo trì khu chung cư.

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu thừa nhận vụ cháy cho thấy những tắc trách nghiêm trọng của dự án, từ thi công tới giám sát, với sai sót xảy ra ở nhiều công đoạn khác nhau. Hiện tại, lực lượng tại hiện trường vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court tập trung vào việc tháo dỡ các giàn giáo quanh tòa nhà để tìm kiếm thi thể, thay vì hoạt động cứu nạn.

Chính quyền Hong Kong cho biết thêm họ sẽ ưu tiên hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho những người bị ảnh hưởng vì vụ cháy, đồng thời lên kế hoạch thúc đẩy lệnh cấm hút thuốc hoàn toàn tại các công trường xây dựng.

Đám cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court bùng lên chiều 26/11 và được dập tắt khoảng 40 giờ sau đó. Ngọn lửa thiêu rụi 7 trong tổng số 8 tòa nhà, khiến gần 5.000 người mất nhà cửa.