Theo ghi nhận, xe tay ga NVX trong tháng 12/2025 tiếp tục bán ra thị trường với 4 phiên bản: 155 VVA ABS màu mới, 155 thể thao SP, 155 GP, 155 tiêu chuẩn. Kèm theo đó có 10 tùy chọn màu sắc khác nhau: Xanh, trắng đỏ, xanh đen, bạc vàng, đen, đỏ xám, đen xám, xám xanh, bạc xanh đen và xám đen.

Giá niêm yết của xe Yamaha NVX trong tháng 12 này vẫn giữ nguyên mức cũ của tháng 11/2025, cụ thể: NVX 155 VVA ABS màu mới đang được bán ở mức giá 55,3 triệu đồng, NVX 155 tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 56,5 triệu đồng, NVX 155 GP đang được bán ở mức giá 69 triệu đồng và NVX 155 thể thao SP đang được bán ở mức giá 68 triệu đồng.

Yamaha NVX 155 phiên bản thể thao SP 2025. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha NVX là mẫu xe tay ga thể thao nổi bật trong phân khúc 155cc, được thiết kế với phong cách mạnh mẽ, góc cạnh và đậm chất hiện đại. Xe sở hữu thân hình lớn, đường nét sắc sảo, đèn LED chia tầng đặc trưng và màn hình LCD rộng, tạo cảm giác giống một chiếc scooter thể thao thực thụ. Kiểu dáng này giúp NVX trở thành lựa chọn quen thuộc của những người thích sự cá tính và hiện đại trong di chuyển hằng ngày.

Về vận hành, NVX trang bị động cơ 155cc VVA cho khả năng tăng tốc tốt, chạy đầm và ổn định ở nhiều dải tốc độ. Hệ thống phanh ABS (tùy phiên bản), khóa smartkey và bình xăng dung tích lớn mang lại sự an toàn và tiện lợi. Với sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ và các trang bị hữu ích, Yamaha NVX là mẫu xe phù hợp cho người dùng yêu thích sự năng động, thoải mái và một chút “chất chơi” trong trải nghiệm lái.

Tại các đại lý, giá xe máy NVX trong tháng 12/2025 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế với giá đề xuất của hãng đang chênh lệch khoảng 0,5 - 4,8 triệu đồng/xe, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe NVX155 VVA ABS màu mới.

Bảng giá xe máy NVX mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe NVX mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch NVX155 VVA ABS màu mới Xanh 55,3 50,5 -4.8 Đen xám 55,3 50,5 -4.8 Xám xanh 55,3 50,5 -4.8 Đỏ xám 55,3 50,5 -4.8 NVX155 bản tiêu chuẩn 2025 Bạc vàng 56,5 57 0,5 Đen 56,5 57 0,5 Trắng đỏ 56,5 57 0,5 NVX155 bản GP 2025 Xanh đen 69 69 0 NVX155 bản thể thao SP 2025 Bạc xanh đen 68 68 0 Xám đen 68 68 0

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm xe và phí cấp biển số. Ngoài ra, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Yamaha và khu vực bán xe.