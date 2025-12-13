Xe tay ga Vario trong tháng 12 này tiếp tục được hãng Honda bán ra thị trường với 2 mẫu xe: Vario 125 và Vario 160, đi kèm theo sẽ có các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 11/2025, giá niêm yết của xe Honda Vario trong tháng 12/2025 vẫn ổn định, cụ thể như sau:

- Mẫu xe Vario 160: Bản tiêu chuẩn đang có giá bán 51.990.000 đồng, bản cao cấp đang có giá bán 52.490.000 đồng, bản đặc biệt đang có giá bán 55.990.000 đồng và bản thể thao đang có giá bán 56.490.000 đồng.

- Tương tự, mẫu xe Vario 125: Bản đặc biệt vẫn được bán ở mức 40.735.637 đồng và bản thể thao vẫn được bán ở mức 41.226.545 đồng.

Honda Vario 160 phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Honda Vario là mẫu xe tay ga thể thao phổ thông được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, góc cạnh và đậm chất trẻ trung. Xe sở hữu ngoại hình nhỏ gọn nhưng sắc sảo, với cụm đèn LED thiết kế dạng tầng đặc trưng, thân xe bo vuốt mạnh mẽ và tổng thể mang hơi hướng thể thao rõ rệt. Phong cách này giúp Vario trở thành lựa chọn quen thuộc của những người thích vẻ ngoài năng động và khác biệt.

Không chỉ đẹp mắt, Honda Vario còn nổi bật ở khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ eSP cho phản hồi nhẹ nhàng, dễ điều khiển trong phố, trong khi khung xe chắc chắn và trọng lượng nhẹ giúp việc di chuyển linh hoạt hơn. Trang bị tiện ích như smartkey, cốp rộng và tính ổn định cao khiến Vario trở thành một trong những mẫu xe ga thực dụng, bền bỉ và đáng tin cậy trong phân khúc.

Tại các đại lý, giá xe máy Vario trong tháng 12 này không có sự biến động mới nào. giá bán thực tế cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 1.310.000 - 5.164.363 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Vario 125 bản đặc biệt.

Bảng giá xe Vario mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Vario mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Vario 160 phiên bản tiêu chuẩn Đen bạc 51.990.000 53.600.000 1.310.000 Vario 160 phiên bản cao cấp Xanh đen bạc 52.490.000 54.100.000 1.610.000 Vario 160 phiên bản đặc biệt Đỏ đen bạc 55.990.000 57.700.000 1.710.000 Vario 160 phiên bản thể thao Xám đen bạc 56.490.000 58.200.000 1.710.000 Vario 125 phiên bản đặc biệt Đen 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Đỏ đen 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Vario 125 phiên bản thể thao Xanh đen 41.226.545 46.300.000 5.073.455

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, phí cấp biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.