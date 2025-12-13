Tân Miss Charm 2025: Cao 1m82, sở hữu tài năng nghệ thuật nổi trội

Chung kết Miss Charm 2025 vừa diễn ra tại Việt Nam với ngôi vị cao nhất thuộc về Anna Blanco - đại diện Venezuela.

Vượt qua 35 thí sinh khác, chiến thắng của Anna được nhiều người ủng hộ bởi cô là gương mặt nổi bật từ đầu mùa thi.

Suốt 2 tuần tham gia cuộc thi tại Việt Nam, người đẹp được đánh giá là thân thiện, liên tục tạo được thiện cảm với các thí sinh khác.

Tân hoa hậu sinh năm 1999, sở hữu chiều cao nổi bật 1m82 cùng số đo ba vòng nóng bỏng 86-61-98cm.

Không chỉ gây chú ý nhờ nhan sắc, cô được đánh giá là một nghệ sỹ đa tài khi đảm nhiệm nhiều vai trò như ca sỹ, nhạc sỹ, người mẫu và MC truyền hình. Cô đang là ngôi sao toàn năng tại quê nhà.

Người đẹp từng học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland. Cô chơi thành thạo các nhạc cụ như guitar, piano.

Trước khi đăng quang Miss Charm 2025, Anna từng đại diện nước nhà ghi danh ở Miss Grand International 2024. Với khả năng ca hát, cô lọt vào Top 3 phần thi tài năng nhưng không tiến sâu ở chung kết.

Trên mạng xã hội, người đẹp chăm chỉ cập nhật các hoạt động thường ngày, hình ảnh đời thường cũng như công việc của mình.

Anna gây ấn tượng với gu thời trang năng động, ưa chuộng quần jeans, áo ôm sát và những thiết kế tôn đường cong quyến rũ.

Tại chung kết Miss Charm 2025, khi nhận câu hỏi về việc "thành công thường được đánh giá bằng danh tiếng và tiền bạc", cô khẳng định danh tiếng và tiền bạc không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sự giàu có về tinh thần.

"Tôi thấy mình là một trong những người giàu có nhất thế giới bởi có được tình yêu của gia đình, đất nước, và cơ hội đứng ở đây cùng các bạn để nói về sự thấu cảm. Chính nhờ những giá trị tinh thần ấy mà chúng ta có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp, hài hòa hơn", nàng hậu trả lời.

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là đấu trường nhan sắc mang định hướng quảng bá văn hóa, du lịch. Cuộc thi do người Việt sáng lập, từng tổ chức hai mùa, tạo dấu ấn với chiến thắng của Luma Russo (Brazil) và Rashmita Rasindran (Malaysia).

Việt Nam cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại sân chơi này khi Thanh Thanh Huyền lọt Top 20 năm 2023, Quỳnh Nga giành ngôi Á hậu 2 vào năm 2024. Năm nay, Mai Ngô - đại diện chủ nhà cũng gây tiếc nuối khi dừng chân ở Top 12.