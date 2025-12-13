Tây Ninh đẩy mạnh đổi mới KHCN và chuyển đổi số trong xúc tiến đầu tư FDI

(VTC News) -

Đổi mới mô hình xúc tiến đầu tư dựa trên nền tảng số

Một trong những điểm nổi bật của Tây Ninh thời gian gần đây là việc triển khai hệ thống xúc tiến đầu tư trực tuyến, kết hợp các nền tảng phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để tiếp cận nhà đầu tư một cách chủ động và hiệu quả hơn.

Cổng thông tin đầu tư của tỉnh được nâng cấp theo hướng mở, tích hợp dữ liệu đất đai, quy hoạch, hạ tầng, thủ tục hành chính và các chính sách ưu đãi. Nhà đầu tư chỉ cần vài thao tác có thể tra cứu thông tin về khu công nghiệp, quỹ đất sạch, ngành nghề ưu tiên, cũng như được hỗ trợ kết nối trực tuyến với các sở, ngành liên quan.

Lễ ký kết các Biên bản thỏa thuận Hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

Nhờ ứng dụng công nghệ trong thu thập và phân tích dữ liệu, Tây Ninh có khả năng xác định nhu cầu và xu hướng của các tập đoàn lớn trên thế giới, từ đó xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư theo từng thị trường mục tiêu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, châu Âu… Các chiến dịch xúc tiến đầu tư không còn thực hiện theo phương thức dàn trải mà được tối ưu theo ngành và đối tác phù hợp.

Cùng với xúc tiến đầu tư số hóa, Tây Ninh còn triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số trong thực thi thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vận hành theo mô hình “một cửa điện tử” với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3–4 ngày càng tăng. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ, nhận phản hồi và tra cứu kết quả xử lý hoàn toàn trên môi trường số.

Bên cạnh đó, Tây Ninh đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, hồ sơ số, thanh toán điện tử và hệ thống quản lý văn bản thông minh, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư. Sự minh bạch và nhanh chóng trong quy trình cấp phép trở thành điểm cộng quan trọng đối với doanh nghiệp FDI.

Thúc đẩy thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực chế biến

Lĩnh vực chế biến, đặc biệt là chế biến sâu nông sản, đang là trọng tâm thu hút FDI của Tây Ninh. Tỉnh có thế mạnh lớn về nguyên liệu như mía đường, sắn, cao su, rau quả và dược liệu. Nhờ ứng dụng KHCN, Tây Ninh hướng tới hình thành các tổ hợp chế biến theo chuỗi giá trị, trong đó công nghệ truy xuất nguồn gốc, công nghệ sinh học, tự động hóa và quản lý sản xuất thông minh đóng vai trò then chốt.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp cùng các tổ chức quốc tế và viện nghiên cứu để giới thiệu tiềm năng nông nghiệp và các dự án chế biến sâu trên nền tảng số, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến, cung cấp video thực tế ảo (VR) về vùng nguyên liệu và hạ tầng khu công nghiệp. Sự đổi mới này tạo nhiều điều kiện để các tập đoàn chế biến thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao tiếp cận Tây Ninh mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Tây Ninh đặt 10 chỉ tiêu bứt phá về khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Năng lượng tái tạo – lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư dựa trên công nghệ cao

Năng lượng tái tạo là thế mạnh nổi bật của Tây Ninh nhờ nguồn bức xạ mặt trời ổn định và quỹ đất rộng lớn. Tỉnh đã và đang đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI vào các dự án điện mặt trời áp mái, điện mặt trời trang trại và điện gió. Để tăng sức hấp dẫn, Tây Ninh ứng dụng công nghệ GIS trong quy hoạch không gian cho các dự án năng lượng, công bố công khai dữ liệu quy hoạch lên cổng thông tin điện tử để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

Hệ thống quản lý giám sát công suất và hiệu quả hoạt động của các dự án năng lượng cũng được tỉnh triển khai theo mô hình số hóa, giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng và rủi ro khi tham gia thị trường. Việc thiết lập hệ sinh thái dữ liệu cho phép Tây Ninh cung cấp thông tin chính xác về bức xạ mặt trời, hướng gió, tốc độ gió… tạo cơ sở khoa học cho nhà đầu tư quốc tế.

Phát triển logistics – chìa khóa để bứt phá trong thu hút FDI

Tây Ninh được xem là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam và Campuchia với hệ thống cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và nhiều tuyến đường trọng điểm kết nối TP.HCM – Tây Ninh – Phnom Penh. Nhận thấy logistics là lĩnh vực tạo giá trị gia tăng lớn, tỉnh đang ưu tiên thu hút FDI vào trung tâm logistics, kho lạnh, vận tải xuyên biên giới và thương mại điện tử.

Công nghệ số đóng vai trò then chốt trong quản lý luồng hàng hóa, truy xuất dữ liệu chuỗi vận tải và thông quan điện tử. Tây Ninh đã thí điểm mô hình hải quan số, cửa khẩu thông minh, sử dụng IoT để kiểm soát phương tiện và hàng hóa qua biên giới. Điều này giúp giảm thời gian thông quan, tăng tính minh bạch và giảm chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp.