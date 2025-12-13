Uống quá ít nước khiến bạn dễ mắc cảm cúm vào mùa đông

(VTC News) -

Khi mùa đông đến, các bệnh cảm lạnh và cảm cúm bắt đầu gia tăng. Những đợt gió lạnh đầu mùa dễ khiến nhiều người hắt hơi, sổ mũi, đau họng, và các triệu chứng viêm đường hô hấp trở nên nặng nề hơn.

Theo Times of India, có 3 sai lầm khiến bạn dễ mắc cảm cúm vào mùa đông và uống quá ít nước là một trong số đó.

Không khí lạnh và khô vào mùa đông dễ tạo điều kiện cho virus cúm lây lan mạnh. (Ảnh: Times of India)

Uống quá ít nước

Đây là một trong những thói quen sai lầm mà nhiều người mắc phải vào mùa lạnh. Nếu như mùa hè chúng ta chủ động uống nước hơn thì đến mùa đông, việc bổ sung nước lại thường bị bỏ quên.

Uống ít nước khi trời lạnh làm cơ thể thiếu nước, dịch nhầy đường hô hấp đặc lại, niêm mạc dễ khô, tổn thương, tạo điều kiện cho virus cảm cúm phát triển mạnh hơn. Đồng thời, mất nước làm giảm lưu thông máu, suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại mầm bệnh, gây ra cảm giác mệt mỏi, dễ ốm vặt.

Ít tập thể dục

Bỏ tập thể dục trong mùa đông có thể khiến bạn dễ mắc cảm cúm hơn. Thời tiết lạnh làm suy giảm khả năng phòng vệ của hệ miễn dịch hô hấp, trong khi không khí khô giúp virus tồn tại lâu hơn. Việc ít ra ngoài còn khiến cơ thể thiếu vitamin D do thiếu ánh nắng, và mọi người thường tụ tập trong nhà, tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan.

Ngược lại, duy trì vận động đều đặn giúp tăng cường “lá chắn” miễn dịch, nâng cao sức đề kháng và giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh vặt trong mùa lạnh.

Không bổ sung thực phẩm chứa nhiều vitamin C

Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa quan trọng, giúp củng cố sức đề kháng và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Khi thiếu vitamin C, khả năng cơ thể chống lại vi khuẩn và virus suy giảm rõ rệt, khiến bạn dễ mắc cảm cúm hơn.

Để chủ động phòng bệnh, bạn nên bổ sung đủ vitamin C, đặc biệt trong những giai đoạn cơ thể mệt mỏi hoặc miễn dịch suy yếu. Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi… là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên dồi dào.