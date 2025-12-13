Giá vàng hôm nay 13/12: Tiếp tục đi lên, sắp chạm ngưỡng 4.300 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên nhờ sự hỗ trợ bởi đồng USD yếu, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị.

Đồng USD đang giao dịch gần mức thấp nhất trong hai tháng và hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp.

"Sự gia tăng mạnh mẽ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ, cùng với căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, đang hỗ trợ giá vàng và duy trì nhu cầu mạnh mẽ đối với các tài sản trú ẩn an toàn", Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse thuộc OANDA, cho biết.

Bên cạnh đó, giá vàng được hỗ trợ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Giá vàng tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức)

Fed cắt lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất liên bang về vùng 3,50–3,75%. Mức giảm này hoàn toàn trùng khớp với kỳ vọng của thị trường trong tháng qua. Chính vì đã “được định giá trước”, cú hạ lãi suất lần này không tạo ra cú sốc đủ mạnh để đẩy vàng vào một xu hướng bứt phá ngay lập tức.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 153,6 - 155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.298 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING, các ngân hàng trung ương vẫn đang rất cần vàng khi lượng vàng nắm giữ qua các quỹ ETF gần đạt mức cao kỷ lục, và ngay cả khi giá vàng giao dịch trên 4.200 USD/ounce, các yếu tố vĩ mô thuận lợi và nền tảng vững chắc cho thấy giá vàng sẽ còn tăng trong năm 2026.

“Vàng đã có một đợt tăng giá kỷ lục vào năm 2025, tăng gấp đôi giá trị trong vòng chưa đầy hai năm. Chúng tôi tin rằng, các động lực chính của vàng, bao gồm việc mua vào của ngân hàng trung ương, việc cắt giảm lãi suất của Fed, đồng USD yếu hơn, những lo ngại về tính độc lập của Fed và việc mua vào của các quỹ ETF, đều vẫn còn hiện hữu, trong khi môi trường vĩ mô toàn cầu nhìn chung vẫn hỗ trợ vàng”, bà Manthey nhận định.

Tổng thống Donald Trump gần đây cũng cho biết, ông đã quyết định lựa chọn người kế nhiệm chức Chủ tịch Fed, một ứng cử viên mà thị trường kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc giảm lãi suất. Bà Manthey cho rằng, tất cả những yếu tố này sẽ có lợi cho vàng và dự đoán giá vàng sẽ đạt mức cao kỷ lục hơn nữa vào năm 2026.