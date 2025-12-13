Trong tháng 12, xe côn tay Winner R của Honda tiếp tục bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Kèm theo 5 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen, đỏ đen, xanh đen, xám đen và đen bạc.

Giá niêm yết của xe Honda Winner R trong tháng 12/2025 vẫn được giữ nguyên ở mức cũ của tháng 11, cụ thể: Bản tiêu chuẩn đang có mức giá bán 46,16 triệu đồng, bản đặc biệt đang có mức giá bán 50,06 triệu đồng và bản thể thao đang có mức giá bán 50,56 triệu đồng.

Honda Winner R phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Winner R là mẫu xe côn tay thể thao được Honda phát triển theo hướng mạnh mẽ, góc cạnh và giàu cảm xúc lái. Xe sở hữu thiết kế khí động học với những đường cắt xẻ táo bạo, đèn LED sắc nét và tổng thể đậm chất “racing”, tạo vẻ ngoài trẻ trung, cá tính và dễ nhận diện trên đường. Đây là mẫu xe hướng đến những người yêu thích phong cách underbone thể thao và muốn một chiếc xe vừa mạnh, vừa thời trang.

Về vận hành, Winner R được trang bị động cơ 150cc, cho khả năng tăng tốc tốt và phản ứng ga nhạy. Khung xe cứng cáp, phanh đĩa thể thao và hệ thống giảm xóc chắc chắn giúp xe ổn định khi chạy tốc độ cao hoặc vào cua. Với sự kết hợp giữa thiết kế đậm chất đường đua và hiệu năng mạnh mẽ, Winner R là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác lái phấn khích trong phân khúc xe côn tay phổ thông.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Winner R trong tháng 12 này nhìn chung vẫn ổn định. Giá thực tế cao hơn giá đề xuất của hãng khoảng 5,14 - 5,34 triệu đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Winner R mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Winner R mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen bạc 46,16 51,5 5,34 Đỏ đen 46,16 51,5 5,34 Phiên bản đặc biệt Đen 50,06 55,2 5,14 Đỏ đen 50,06 55,2 5,14 Xám đen 50,06 55,2 5,14 Xanh đen 50,06 55,2 5,14 Phiên bản thể thao Đỏ đen 50,56 55,7 5,14

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm xe và phí cấp biển số. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.