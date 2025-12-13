Ngày mặt trời ‘biến mất’: Nhật thực dài nhất thế kỷ sẽ diễn ra vào 22/7/2028

(VTC News) -

Các nhà thiên văn học vừa xác nhận thời điểm diễn ra nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ sẽ đến vào ngày 22/7/2028. Sự kiện hiếm có này sẽ phủ bóng tối lên giữa trưa trong vài phút, tạo nên một khoảnh khắc kỳ ảo và đầy cảm xúc cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

Đường đi của bóng tối – gọi là đường toàn phần – sẽ quét qua Ấn Độ Dương, Australia và New Zealand, nơi người quan sát có thể trải nghiệm hơn 5 phút nhật thực toàn phần, một khoảng thời gian được xem là “xa xỉ” trong giới thiên văn.

Khoảnh khắc nhật thực toàn phần được ghi lại theo từng giai đoạn – từ ánh sáng ban đầu đến bóng tối sâu thẳm và vầng nhật hoa rực rỡ. (Nguồn: Getty Images)

Hiện tượng này thuộc chu kỳ Saros 146, lặp lại sau mỗi 18 năm, 11 ngày và 8 giờ, nhưng rất ít người có cơ hội chứng kiến.

Theo NASA, đây sẽ là lần đầu tiên hiện tượng này có thể quan sát được tại Sydney kể từ năm 1857 và cũng là lần cuối cùng cho đến năm 2858. Với bối cảnh Nhà hát Opera và Cầu cảng Sydney, sự kiện hứa hẹn trở thành khoảnh khắc lịch sử cho hơn 5 triệu cư dân thành phố.

Đường đi của nhật thực toàn phần 2028 kéo dài từ Ấn Độ Dương qua Australia đến New Zealand. (Nguồn: Maphub.net, Ersi, Maxar)

Vùng Kimberley, Tây Úc – một trong những địa điểm lý tưởng để quan sát nhật thực toàn phần 2028, với cảnh quan ngoạn mục và bầu trời khô ráo mùa đông. (Nguồn: Francesco Riccardo Iacomino)

Tuy nhiên, các “thợ săn nhật thực” nhiều khả năng sẽ chọn vùng Kimberley và Outback ở Tây Úc, nơi bầu trời mùa đông khô ráo hứa hẹn mang lại trải nghiệm trọn vẹn với hơn 5 phút nhật thực toàn phần. Trong khi đó, Đảo Nam của New Zealand sẽ chứng kiến giai đoạn cuối của nhật thực khi mặt trời lặn.

Đường đi của nhật thực kéo dài gần 12.000 km, bắt đầu từ Ấn Độ Dương, đi qua Cocos Islands, Christmas Island, Tây Australia, Lãnh thổ Bắc Australia, Queensland, New South Wales, rồi vượt qua biển Tasman đến New Zealand. Tổng cộng có khoảng 6,3 triệu người nằm trong vùng toàn phần.

Ngoài ra, một phần nhật thực cũng sẽ được nhìn thấy ở nhiều thành phố lớn như Jakarta, Darwin, Wellington, Brisbane, Melbourne, Singapore và Kuala Lumpur, với mức che phủ từ 50% đến hơn 90% tùy khu vực.

Để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, người xem nên chọn vị trí nằm trong đường toàn phần, chuẩn bị kính lọc ánh sáng, theo dõi thời tiết và đến sớm để hòa mình vào không khí kỳ diệu. Trong thời gian nhật thực, ánh sáng sẽ chuyển sang màu chàm, nhiệt độ giảm nhanh, động vật trở nên bối rối, và bầu trời hiện lên một vòng hào quang trắng mỏng quanh mặt trăng – gọi là vầng nhật hoa.