8 VĐV Thái Lan ăn cơm hộp ngộ độc, ban tổ chức SEA Games giải thích

(VTC News) -

Theo tờ Khaosod của Thái Lan, tối 12/12, 7 vận động viên đội tuyển quốc gia Thái Lan môn floorball (bóng sàn) phải nhập viện tại Chonburi. Các vận động viên xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như đau bụng, buồn nôn, chóng mặt và tiêu chảy sau khi thi đấu tại SEA Games 33.

Khoảng 19h, cơ quan cứu hộ tỉnh Chonburi tiếp nhận tin báo khẩn và lập tức triển khai lực lượng đưa các vận động viên đi cấp cứu kịp thời. Thông tin 8 vận động viên bị ngộ độc thực phẩm khiến truyền thông Thái Lan và quốc tế lo ngại về vấn đề thực phẩm do ban tổ chức cung cấp, trong bối cảnh nhiều đoàn thể thao phản ánh về chất lượng phục vụ bữa ăn.

ông Sermsak khẳng định sự việc không liên quan đến ban tổ chức SEA Games. (Nguồn: Khaosod)

Tối cùng ngày, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sermsak Sumanon, Trưởng bộ phận y tế của Đoàn thể thao Thái Lan lên tiếng làm rõ tin đồn cho rằng việc các VĐV gặp vấn đề ngộ độc thực phẩm xảy ra trong thời gian tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33.

Theo tờ Khaosod, ông Sermsak khẳng định sự việc này không liên quan đến thực phẩm do ban tổ chức SEA Games 33 cung cấp tại khách sạn.

Theo ông, nhóm VĐV này đã di chuyển tới Chonburi và dùng cơm hộp cho bữa trưa ngày 11/12. Họ mua cơm từ bên ngoài, tại một khách sạn không nằm trong hệ thống do ban tổ chức SEA Games 33 quản lý. Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm đã xuất hiện trước khi họ chuyển vào khu lưu trú chính thức do ban tổ chức bố trí.

Ông nhấn mạnh rằng bữa ăn nói trên được sử dụng trước thời điểm đội bước vào giai đoạn tập trung chính thức, hoàn toàn không liên quan đến suất ăn do ban tổ chức SEA Games 33 chuẩn bị. Sau khi kiểm tra, đội ngũ y tế đã đưa các VĐV nhập viện Chonburi điều trị theo chế độ dành cho VĐV đội tuyển quốc gia do Cơ quan Thể thao Thái Lan quy định.

Đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của các VĐV đã ổn định và toàn bộ đã quay trở lại khách sạn do ban tổ chức sắp xếp. Đội ngũ y tế sẽ tiếp tục theo dõi sát sao trong thời gian tới.