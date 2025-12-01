Sắc vóc nóng bỏng của Á hậu đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2025

Sau hai mùa giải thành công, Miss Charm 2025 tiếp tục được đăng cai tổ chức tại TP.HCM, quy tụ 39 nhan sắc từ khắp năm châu. Đại diện Việt Nam năm nay gây chú ý khi chính là Á hậu Mai Ngô.

Mai Ngô tiết lộ luyện tập từ đầu năm 2025 để hoàn thiện bản thân và kết thúc hành trình 10 năm thi nhan sắc.

Thời gian qua, cô rèn luyện hình thể, học tiếng Anh đến đầu tư hình ảnh để quảng bá rộng rãi những nét đẹp của người Việt Nam.

Người đẹp cho biết sẽ có 4 clip giới thiệu, trong đó clip giới thiệu bản thân được đầu tư công phu.

Mai Ngô (Ngô Thị Quỳnh Mai) sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt qua hàng loạt chương trình đình đám và cuộc thi sắc đẹp. Tính cách mạnh mẽ, dám nói dám làm giúp cô luôn được công chúng nhớ đến.

Cột mốc lớn trong hành trình sắc đẹp của Mai Ngô là khi cô giành danh hiệu Á hậu 4 tại Miss Grand Vietnam 2022.

Mai Ngô cao 1m73 cùng số đo ba vòng nóng bỏng là 86-67-100. Người đẹp được đánh giá nhiều lợi thế khi "chinh chiến" quốc tế, trong đó đáng chú ý là kỹ năng trình diễn.

Nhiều năm qua, Mai Ngô trung thành với hình ảnh quyến rũ khi theo đuổi nghệ thuật. Tại các sự kiện, người đẹp sinh năm 1995 thường chọn những chiếc váy bó sát hay cắt xẻ táo bạo, giúp tôn đường cong.

Cô cũng thoải mái khi chia sẻ những hình ảnh diện áo tắm nóng bỏng trên trang cá nhân

Đến với Miss Charm 2025, Mai Ngô thừa nhận đây không chỉ là sân khấu, mà còn là nơi cô có thể chia sẻ câu chuyện của mình, lan tỏa nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam và truyền cảm hứng cho thế giới bằng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn duyên dáng.

Mai Ngô tâm sự mất 20 năm luyện tập, trau dồi và mài giũa. Người đẹp thừa nhận không có vinh quang nào đến với cô dễ dàng. Vì vậy cô không đặt nặng việc phải giành kết quả cao tại cuộc thi năm nay.

Với sắc vóc nóng bỏng cùng nhiều kinh nghiệm trong nghề, đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ gặt hái thành tích cao tại đấu trường sắc đẹp này.