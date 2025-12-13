Tọa đàm Data for Life: Gỡ 'điểm nghẽn' bằng giải pháp dữ liệu

(VTC News) -

Tọa đàm "Tính ứng dụng của các giải pháp" (do Ban Tổ chức cuộc thi Data for Life 2025 phối hợp cùng Báo Điện tử VTC News thực hiện) đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, cho thấy cách dữ liệu đang được chuyển hóa từ "tài nguyên tiềm năng" thành các giải pháp cụ thể, phục vụ trực tiếp đời sống xã hội.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Phan Hoàng Nam (cán bộ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an), đại diện Ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh rằng nguồn nhân lực trẻ, tài năng công nghệ kết hợp với kho dữ liệu quốc gia chính là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng này thành giá trị thực tiễn, cần có một "động cơ" đủ mạnh. Đó chính là tinh thần cốt lõi khi Ban Tổ chức xây dựng và duy trì cuộc thi Data for Life suốt 3 mùa qua.

Ông Phan Hoàng Nam nhấn mạnh vai trò của dữ liệu khi được tận dụng trong nhiều điều kiện thực tiễn. (Ảnh: Hùng Cường)

"Cuộc thi không chỉ là nơi trình diễn ý tưởng, mà là một sân chơi đóng vai trò như động cơ kết nối nguồn lực con người với dữ liệu, từ đó tạo ra những giải pháp mang lại giá trị thiết thực cho người dân và giá trị cho xã hội", ông Nam khẳng định.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ, những sáng kiến dựa trên dữ liệu được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết các bài toán cụ thể trong thực tiễn.

Hai đội thi đại diện cho 30 đội tham gia vòng Triển lãm và Chung kết cuộc thi Data for Life đã có mặt tại tọa đàm để chia sẻ về những giải pháp công nghệ của mình.

Là đội thi đến từ Australia, WardHub mang đến một câu chuyện rất gần với đời sống, phổ biến tại nhiều quốc gia. Ông Nigel, đại diện đội thi, đã trình bày giải pháp ứng dụng dữ liệu để kết nối hiệu quả hơn giữa người dân với chính quyền và các cơ quan chức năng.

Đội đã xây dựng một ứng dụng cho phép người dân chủ động nhận diện, phản ánh những vấn đề gặp phải trong sinh hoạt hằng ngày tới chính quyền, từ các vấn đề nhỏ như ổ gà trên đường cho đến những vấn đề nghiêm trọng hơn. Thông qua nền tảng này, các phản ánh được gửi trực tiếp và nhanh chóng đến đúng đơn vị phụ trách tại địa phương.

Đại diện nhóm WardHub chia sẻ rằng, một trong những khó khăn của dự án là phải tạo ra một giải pháp để có thể kết nối dung hòa giữa hai nền văn hóa Australia và Việt Nam.

Ông Nigel cho biết: "WardHub đặc biệt chú trọng thiết kế ứng dụng theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, nhằm bảo đảm mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền".

Đại diện đội Intron và WardHub (thứ 2, 3 từ trái qua) chia sẻ về các giải pháp tại tọa đàm. (Ảnh: Hùng Cường)

Trong khi đó, anh Vũ Thành Quang - đại diện đội thi Intron lại mang đến một giải pháp trong lĩnh vực y tế. Hiện nay, trên thế giới có hơn 2.600 ngân hàng dữ liệu gen phục vụ nghiên cứu y tế cộng đồng và phát triển thuốc. Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa có một nền tảng dữ liệu gen mang tính quốc gia do hạn chế về đầu tư và nguồn lực.

Từ thực tiễn đó, nhóm Intron đã nghiên cứu, xây dựng Hệ thống phân tích và dự đoán nguy cơ sức khỏe người Việt từ dữ liệu kiểu gen, giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin sức khỏe của bản thân và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn.

Theo ông Phan Hoàng Nam, thực tế cho thấy nhiều giải pháp từ các mùa trước đã được ứng dụng trong đời sống rất hiệu quả. Năm nay, điểm mới đáng chú ý của cuộc thi là giai đoạn "ngân hàng ý tưởng".

Ban Tổ chức đã thu thập khoảng 5.000 ý tưởng từ người dân và các bộ, ban, ngành, sau đó chọn lọc 300 ý tưởng chất lượng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như an ninh trật tự, kinh tế - tài chính, giáo dục, môi trường, văn hóa - du lịch, xây dựng và phát triển đô thị.

Các khách mời tọa đàm cùng BTC chương trình. (Ảnh: Hùng Cường)

Từ "kho đề bài" này, các đội thi đã phát triển những giải pháp bám sát thực tiễn, giải quyết trực tiếp các vấn đề trong xã hội.

Tham gia Data for Life 2025, các đội thi có cơ hội được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm và trình bày giải pháp tại các không gian triển lãm mở, qua đó có thể tiếp cận trực tiếp người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Đây cũng là cơ hội để biến các ý tưởng trở thành thực tiễn, góp phần giải quyết những "điểm nghẽn" trong đời sống thường ngày.