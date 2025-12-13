Thủ tướng: 31/12 phải hoàn thiện xây dựng 12 căn nhà cho người dân tại Khe Sanh

Chiều 13/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân sau bão lũ.

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2025, tỉnh Quảng Trị chịu tác động của nhiều đợt thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh, với 21 người chết, 10 người mất tích, 24 người bị thương, tổng giá trị thiệt hại kinh tế hơn 2.500 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân sau bão lũ

Trong đợt mưa lũ từ 16-22/11/2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có xảy ra sạt lở bờ suối tại xã miền núi Khe Sanh, gây ảnh hưởng đến 12 căn nhà của người dân. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường động viên, thăm hỏi bà con nhân dân và chỉ đạo khắc phục. UBND xã Khe Sanh đã tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ 12 hộ dân đến nơi ở mới an toàn, đảm bảo đầy đủ nhu cầu sinh hoạt về điện, nước, vệ sinh... an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Về phương án tái định cư, UBND xã đề xuất 2 vị trí trên địa bàn xã Khe Sanh. Lãnh đạo tỉnh đã gặp gỡ trao đổi nhưng tất cả 12 hộ dân đều có nguyện vọng sửa chữa nhà ở chỗ cũ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị báo cáo tại cuộc họp.

Về triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở để kịp thời quản lý cũng như triển khai các biện pháp xử lý sau thiên tai. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình phức tạp, khó tiếp cận và có thể mất an toàn trong quá trình thăm dò, khảo sát cũng như tiếp tục giám sát, theo dõi hiện trường sạt lở nên tiến độ khảo sát, thiết kế chậm hơn so với yêu cầu.

Tỉnh đã tạm cấp 10 tỷ đồng để triển khai khảo sát, xây dựng phương án và đầu tư công trình chống sạt lở về lâu dài nhằm ổn định đời sống cho nhân dân, bảo vệ công trình công cộng, đặc biệt là gia cố vững chắc cho tuyến đường trung tâm xã Khe Sanh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, ngày 31/12/2025, phải hoàn thiện xây dựng 12 căn nhà cho người dân tại Khe Sanh.

Ngày 11/12/2025, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án: Xây dựng khẩn cấp kè chống sụt đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị và dự kiến hoàn thành vào 20/1/2026.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần tập trung các giải pháp, nhanh chóng xây dựng lại nhà cho 12 hộ gia đình tại xã Khe Sanh không có nhà, đang phải đi ở nhờ, trên tinh thần "tất cả vì nhân dân, đặt mình vào vị trí người dân bị thiên tai để xử lý thì mới xử lý nhanh được".

Thủ tướng nhắc nhở tỉnh Quảng Trị chậm ban hành tình trạng khẩn cấp. Bởi nếu đã là tình trạng khẩn cấp thì phải xử lý ngay, kịp thời khắc phục cho nhân dân; phải nắm tình hình, báo cáo chính xác, xử lý linh hoạt, kịp thời.

Về giải pháp trước mắt, Thủ tướng đề nghị tập trung toàn lực căn cứ vào điều kiện khẩn cấp để mua nguyên vật liệu, thi công; đề nghị Bộ Quốc phòng điều lực lượng công binh tham gia xây dựng nhà cho nhân dân. Tinh thần là 31/12/2025 phải hoàn thiện 12 căn nhà cho người dân, không để người dân phải đi ở nhờ.

Về lâu dài, Thủ tướng đề nghị tìm giải pháp thoát nước cho khu vực bờ suối khu vực sạt lở Khe Sanh; đồng thời gia cố, nghiên cứu toàn bộ khu vực sạt lở để có giải pháp khắc phục triệt để.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng nhấn mạnh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị là nơi có truyền thống lịch sử vẻ vang, nhân dân chịu nhiều lửa đạn chiến tranh, bây giờ nhân dân chịu ảnh hưởng thiên tai thì phải tạo điều kiện về sinh kế, công ăn việc làm để nhân dân có cuộc sống ổn định lâu dài. Trên tinh thần căn cứ nguồn lực của tỉnh, nếu thiếu cơ chế, nguồn lực thì đề xuất kịp thời; các chính sách, đảm bảo hiệu quả, tránh không thống nhất.

Trên tinh thần kịp thời, chính xác, khả thi, hiệu quả, một lần nữa Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị hằng tuần báo cáo kết quả thực hiện, đảm bảo mục tiêu đặt ra đến ngày 31/12 năm nay 12 hộ dân được trở về chỗ ở an toàn, khôi phục sản xuất kinh doanh.