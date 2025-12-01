Đắk Lắk khởi công 684 mái nhà theo ‘Chiến dịch Quang Trung’, hồi sinh vùng lũ

Sáng 1/12, tỉnh Đắk Lắk và Quân khu V tổ chức lễ khởi công xây dựng hàng loạt căn nhà mới cho người dân vùng lũ và đặt mục tiêu hoàn thành trước thời hạn Thủ tướng yêu cầu, để người dân có nơi ở mới sau khi bị lũ lụt làm sập nhà cửa.