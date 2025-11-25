Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trả bảo hiểm cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

(VTC News) -

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Công điện số 228 của Thủ tướng về việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Căn nhà của người dân ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tan hoang sau lũ.

Để tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng ổn định tình hình, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh sau lũ lụt, Thủ tướng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp.

Theo đó, Bộ Tài chính cần chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương liên quan yêu cầu và đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương có phương án giải quyết nhanh, dứt điểm việc chi trả, bồi thường thiệt hại cho các khách hàng tham gia bảo hiểm là người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thủ tướng quán triệt việc chi trả, bồi thường thiệt hại phải được thực hiện với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi nhất, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính được yêu cầu chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Tài chính kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các phương án, giải pháp để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương chỉ đạo việc giải quyết quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về bảo hiểm y tế và quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan chỉ đạo việc giải quyết quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc làm và quy định pháp luật có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.