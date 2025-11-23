Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh nhất

(VTC News) -

Ngày 23/11 từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh "Nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn, phải đặt mình vào địa vị người dân để triển khai các công việc", Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ ngành, cơ quan liên quan, để khắc phục hậu quả thiên tai một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Về công việc cấp bách trước mắt, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát lại những nơi bị chia cắt, dứt khoát không để tình trạng không tiếp cận được, lo hậu sự cho những người đã mất, cứu chữa những người bị thương, chia sẻ với các gia đình có những người chết, mất tích, bị thương.

"Tập trung cao nhất cho con người, kịp thời tiếp tế cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương sản xuất thêm quần áo để cung cấp cho người dân", Thủ tướng quán triệt.

Trước đề xuất của địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính trước mắt cân đối hỗ trợ thêm cho các tỉnh để thực hiện các công việc khẩn cấp như khôi phục nhà ở cho người dân, khôi phục giao thông (trong đó: Đắk Lắk thêm 500 tỷ đồng, Gia Lai thêm 150 tỷ đồng, Khánh Hòa thêm 150 tỷ đồng, Lâm Đồng thêm 300 tỷ đồng).

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ thêm Đắk Lắk 2.000 tấn gạo, Gia Lai 1.000 tấn gạo, Lâm Đồng 1.000 tấn gạo. Các tỉnh sử dụng nguồn hỗ trợ tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Quân đội, công an tiếp tục huy động tối đa lực lượng cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân. Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 7, các sư đoàn đóng trên địa bàn, Bộ Công an, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh… điều động lực lượng, tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường cho Nhân dân.

Về vận chuyển vật tư, hàng hóa, Thủ tướng lưu ý vận chuyển từ nơi gần nhất, nếu cần thì sử dụng các doanh nghiệp hàng không, đường sắt và các phương tiện khác; bố trí ngay trực thăng, thiết bị bay không người lái để tiếp cận những khu vực không tiếp cận được.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại những người mất nhà (số liệu mới nhất là khoảng 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi), trước 31/1/2026 (trước Tết Nguyên đán) phải hoàn thành việc xây dựng lại nhà cho người dân, các địa phương xây dựng đề án cụ thể để đề xuất cách làm, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo của các địa phương. Với các nhà cần sửa chữa, gia cố, các địa phương tính toán để tới 30/11 phải xong.

Về trường lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng các địa phương rà soát, tổng hợp, có báo cáo đầy đủ trước 30/11, sửa chữa, xây dựng lại càng sớm càng tốt các trường bị hư hỏng, đổ sập. Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê lại, hỗ trợ ngay, không để học sinh thiếu sách vở đi học.

Về bệnh viện, trạm y tế, Bộ Y tế rà soát cùng các địa phương, có phương án cụ thể trước 30/11. Các địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ dọn dẹp vệ sinh, khử trùng nhanh chóng để ổn định tình hình nhân dân.

Trong tiếp xúc với Thủ tướng tại G20, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với phía WHO để triển khai việc này.

Các địa phương rà soát việc vận hành hồ chứa

Để sớm khôi phục lại sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính triển khai các giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí, chỉ đạo khẩn trương chi trả bảo hiểm cho các đối tượng bị thiệt hại. Bộ Nông nghiệp và Môi trường lo về giống cây trồng, vật nuôi. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng thực hiện khoanh, giãn, hoãn nợ, triển khai gói tín dụng cho khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Bộ Xây dựng chỉ đạo khắc phục hệ thống giao thông sớm nhất có thể, tiến hành các thủ tục trong tình trạng khẩn cấp để làm nhanh nhất. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn, doanh nghiệp gồm Viettel, VNPT, Mobifone… khẩn trương khôi phục viễn thông.

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết liệt khôi phục điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt; tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, găm hàng đội giá, bất ổn thị trường.

Thủ tướng yêu cầu cơ quan liên quan rà soát việc vận hành các hồ chứa và các địa phương nghiên cứu các giải pháp lâu dài, căn cơ như tái định cư để di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các bộ hết sức coi trọng việc nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý ngay theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kịp thời hỗ trợ các địa phương, hỗ trợ người dân; nếu có vấn đề, vướng mắc thì báo cáo các Phó Thủ tướng đã được phân công để xử lý, nếu vượt thẩm quyền thì các Phó Thủ tướng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Bí thư, chủ tịch các tỉnh bám sát địa bàn, bám sát Nhân dân, bám sát chỉ đạo của các cấp để triển khai nhiệm vụ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt bình thường cho Nhân dân, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh và chủ động đề xuất các cơ chế chính sách.

"Các tỉnh phân công các đồng chí thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành xuống tận cơ sở; tất cả những điểm nóng như những nơi còn bị ngập lụt, chia cắt… phải có mặt các lãnh đạo tỉnh để nắm tình hình và chỉ huy, chỉ đạo. Các địa phương thông báo đầu mối, địa điểm tiếp nhận hỗ trợ thống nhất, tập trung, để việc hỗ trợ hệ thống, trật tự, phân bổ phù hợp, hiệu quả nhất", Thủ tướng nêu rõ.

Các cơ quan truyền thông báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình, dự báo, các thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền, tăng cường phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cho người dân.