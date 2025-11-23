Từ nước ngoài, Thủ tướng lần thứ hai chủ trì họp trực tuyến về khắc phục mưa lũ

(VTC News) -

7h ngày 23/11 (2h cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Đây là lần thứ hai trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi (từ ngày 16-24/11), Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sau cuộc họp ngày 20/11 từ Algeria.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: VGP)

Những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các, bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 22/11 đến sáng 23/11, tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng cơ bản hết mưa, cá biệt một vài trạm tại Đắk Lắk và Khánh Hòa còn mưa 40-80mm.

Lũ trên các sông đã xuống. Tỉnh Đắk Lắk còn ngập tại 4 xã, phường (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ); Khánh Hòa còn ngập 87 hộ tại các xã Diên Điền, Hòa Trị; Lâm Đồng còn ngập 127 hộ tại các xã Nam Đà, Cát Tiên.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 25/11, mưa lớn giảm dần.

Về thiệt hại, theo số liệu cập nhật, mưa lũ làm 102 người chết, mất tích; 1.154 nhà bị hư hỏng; thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. (Ảnh: VGP)

Về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần áo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mỳ tôm; điều động 3 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho Nhân dân vùng lũ.

Lực lượng công an huy động 98.509 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm như xúc xích, bánh quy, sữa và nước uống đóng chai hỗ trợ Nhân dân vùng ngập lũ tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; đồng thời hỗ trợ 1.500 thùng mỳ tôm cho Đắk Lắk.

Bộ Tài chính xuất cấp 4.000 tấn gạo các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa (mỗi tỉnh 2.000 tấn gạo). Bộ Y tế huy động, phân bổ 6 tấn hóa chất và 150.000 viên khử khuẩn lọc nước; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu cho vùng lũ. Bộ Xây dựng chỉ đạo khắc phục sự cố, thông tuyến quốc lộ 1, hiện còn 13 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị sạt lở cục bộ gây ách tắc đang tiếp tục xử lý.

Ngành điện đã khôi phục, cấp điện trở lại cho trên 920.000 khách hàng, đang tiếp tục khôi phục cho 258.000 khách hàng đang còn mất điện.

Ngày 22/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 tỉnh (20 tỷ đồng/tỉnh) để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các bộ ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.