Ngày đầu vận hành camera AI, dân Hà Nội đội mưa rét dừng chờ đèn đỏ thẳng tắp

Từ chiều đến gần tối cùng ngày, nhiều tuyến đường lớn như Cầu Giấy, Huỳnh Thúc Kháng hay Phạm Hùng vẫn duy trì được nhịp lưu thông ổn định. Tại đường Huỳnh Thúc Kháng, cảnh các phương tiện dừng ngay ngắn trước vạch kẻ đường khiến không ít người đi bộ ngạc nhiên. Xe máy không còn ép sát nhau, các ô tô giữ khoảng cách an toàn, tạo nên hình ảnh giao thông trật tự hiếm thấy trên tuyến đường này vào giờ cao điểm.