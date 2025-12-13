Tọa đàm Data for Life 2025: Đưa dữ liệu trở thành động lực phát triển mới

(VTC News) -

Nội dung được đề cập tại tọa đàm "Các giải pháp sản phẩm cuộc thi Data for Life mùa 3" do Ban Tổ chức Cuộc thi Data for Life 2025 phối hợp cùng Báo điện tử VTC News thực hiện.

Tại tọa đàm, TS. Đinh Viết Sang - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội - cho rằng việc đưa các giải pháp đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu vào thực tế hiện nay vẫn có rất nhiều cơ hội đi cùng thách thức.

Từ góc độ cơ hội, TS. Đinh Viết Sang nhấn mạnh vai trò then chốt của sự đầu tư và quan tâm từ Chính phủ. Trên thế giới, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu đang nhận được sự đầu tư khổng lồ từ các tập đoàn công nghệ lớn. Những sản phẩm như ChatGPT, Gemini hay các mô hình AI đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc đã và đang được mở cho cộng đồng cùng khai thác.

TS. Đinh Viết Sang - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: Hùng Cường)

Đây chính là tiền đề quan trọng để Việt Nam kế thừa các mô hình AI mở, từ đó phát triển những mô hình đặc thù, phù hợp với điều kiện, dữ liệu và bài toán riêng của quốc gia.

Tuy nhiên, cơ hội luôn song hành với thách thức. Đầu tiên, theo TS. Đinh Viết Sang, vấn đề nằm ở chính bài toán dữ liệu. Việc xây dựng và liên thông các cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ban, ngành vẫn là vấn đề then chốt.

“Làm thế nào có một cơ sở dữ liệu thống nhất toàn vẹn. Trên cơ sở đấy, chúng ta mới có thể huấn luyện các mô hình AI để phục vụ cho việc điều hành của Chính phủ”, TS. Đinh Viết Sang phân tích.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm từ các quốc gia như Singapore hay Hàn Quốc cho thấy, các cổng dữ liệu mở không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp và giới nghiên cứu tiếp cận dữ liệu mẫu, mà còn kích thích sự ra đời của nhiều ý tưởng sáng tạo.

Những ý tưởng khả thi sau đó có thể được nhà nước hỗ trợ để phát triển thành sản phẩm hoàn chỉnh. Vì vậy, theo TS. Đinh Viết Sang, Việt Nam cũng nên có những chính sách mở dữ liệu cho cộng đồng cùng khai thác sử dụng và nghiên cứu.

Cuối cùng, yếu tố con người vẫn là then chốt. Việc đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI và phân tích dữ liệu là yêu cầu mang tính chiến lược lâu dài.

TS. Syed Mabub, TS. Đinh Viết Sang và TS. Võ Sỹ Nam (từ trái qua phải) tham gia chương trình tọa đàm. (Ảnh: Hùng Cường)

TS. Võ Sỹ Nam - Giám đốc Khoa học và Công nghệ Genestory. Giám đốc trung tâm Tin Y Sinh - Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Vingroup nhận định dữ liệu là một "nguồn mỏ" mới.

Là người đồng hành, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm cùng các đội thi tại Data for Life 2025, TS. Võ Sỹ Nam khẳng định: “Khi chúng ta đứng trước "biển" dữ liệu, chúng ta sẽ có các giải pháp để khai thác nó. Tôi cũng hy vọng rằng các đội thi sẽ có thể khai thác được dữ liệu từ nhiều khía cạnh len lỏi trong đời sống, bởi đó là mỏ vàng. Ai nắm dữ liệu trong tay thì người đó sẽ có rất nhiều thứ”.

TS. Võ Sỹ Nam cũng tin rằng khi dữ liệu được liên thông, và chúng ta khai thác tốt nguồn dữ liệu đó, thì sẽ có thêm rất nhiều ứng dụng phục vụ người dân một cách tốt hơn.

Trong khi đó, TS. Syed Mabub - Giảng viên ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin, thành viên BGK cuộc thi cho rằng, với bất kỳ quốc gia nào, mục tiêu cốt lõi khi phát triển các giải pháp dựa trên dữ liệu là phải giải quyết được các vấn đề thực tiễn của đời sống, những vấn đề có thể tạo ra tác động thực sự tới con người và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ví dụ, Australia đang hợp tác với nhiều tổ chức để ứng dụng dữ liệu vào việc giải quyết các thách thức tại khu vực như biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt,…

Ông nhấn mạnh rằng: “Mục tiêu cuối cùng khi phát triển những giải pháp ứng dụng dữ liệu là phải tạo ra những giá trị có thể cải thiện cuộc sống con người và những nhóm yếu thế hơn trong cuộc sống của chúng ta”.

Theo các diễn giả tham gia tọa đàm, một trong những điểm sáng nổi bật của các đội thi Data for Life năm nay chính là tính thực tiễn và sáng tạo của các ý tưởng.

Từ y tế, giáo dục, giao thông, an sinh xã hội, môi trường cho tới dự báo thiên tai, các bài toán đặt ra đều gắn chặt với nhu cầu cấp thiết của đời sống. Không dừng lại ở ý tưởng, các đội thi đã mạnh dạn ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để biến thành những sản phẩm thương mại có thể ứng dụng được trong thực tế.