Ông Trump kỳ vọng Thái Lan và Campuchia tôn trọng các cam kết hòa bình

(VTC News) -

Nhà Trắng hôm 13/12 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng tất cả các bên liên quan trong căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết đưa ra trong các thỏa thuận hòa bình gần đây.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nhấn mạnh Washington mong muốn các bên tuân thủ những nghĩa vụ đã ký kết, nhằm ngăn chặn xung đột leo thang dọc khu vực biên giới giữa hai quốc gia Đông Nam Á.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Bangkok chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Phnom Penh, đồng thời khẳng định quân đội Thái Lan sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người đang đóng vai trò trung gian hòa giải, kêu gọi Thái Lan và Campuchia chấm dứt giao tranh kể từ tối 13/12, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao và giảm căng thẳng trong khu vực.

Thủ tướng Malaysia cho biết thêm, để hỗ trợ giảm căng thẳng và thúc đẩy tính minh bạch, Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), dẫn đầu bởi Tư lệnh lực lượng quốc phòng Malaysia sẽ triển khai và giám sát tình hình trên thực địa. Cùng với đó, chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ nhiệm vụ của Nhóm Quan sát viên ASEAN thông qua giám sát vệ tinh.

Kết quả giám sát trên thực địa và từ vệ tinh sẽ được Nhóm Quan sát viên ASEAN tổng hợp xây dựng báo cáo và trình bày tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào thứ Ba (16/12).

Báo cáo sẽ đảm bảo cung cấp thông tin khách quan, bao gồm vị trí triển khai lực lượng của cả hai bên, phục vụ thực hiện trách nhiệm giải trình, xây dựng lòng tin và gìn giữ hòa bình, ổn định khu vực.

Hôm 12/12, ông Trump nói đã trao đổi với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet “về việc xung đột kéo dài giữa hai nước bùng phát trở lại một cách đáng tiếc”, và cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý “chấm dứt mọi hành động nổ súng”. Tuy nhiên, ông Anutin chỉ nói cuộc gọi “diễn ra tốt đẹp”, không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn.

Lệnh ngừng bắn ban đầu được Malaysia làm trung gian hồi tháng 7 và được hoàn thiện chi tiết hơn tại cuộc họp khu vực ở Malaysia tháng 10 với sự tham dự của ông Trump.