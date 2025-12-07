Dự án thiện nguyện 'Nuôi em' gây tranh cãi, rapper Đen Vâu lên tiếng

(VTC News) -

Mạng xã hội xôn xao với hàng loạt bài đăng đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của dự án thiện nguyện Nuôi em. Là người đồng hành nhiều năm với dự án, rapper Đen Vâu đã lên tiếng trên trang cá nhân.

"Đen có đọc và nghe được nhiều thông tin liên quan đến dự án "Nuôi Em". Đen biết mọi người đang rất lo lắng và bản thân Đen cũng đang rất buồn. Với tư cách là một người ủng hộ vật chất, tinh thần cho dự án Nuôi Em từ lâu, Đen thấy mình cũng có trách nhiệm chia sẻ rõ ràng một số điều với mọi người ngay lúc này", Đen Vâu chia sẻ.

Đen Vâu khẳng định không sáng lập, không tham gia quản lý hay quyết định bất kỳ vấn đề tài chính, ngân sách nào của dự án "Nuôi em".

Trong bài viết, nam rapper khẳng định không sáng lập, không tham gia quản lý hay quyết định bất kỳ vấn đề tài chính, ngân sách nào của dự án "Nuôi em". Anh và ê-kíp chỉ là mạnh thường quân, tương tự như nhiều nhà hảo tâm khác.

“Hàng năm Đen và ê-kíp vẫn đang gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án của Nuôi Em (đây là chi phí của cá nhân Đen và ê-kíp, không phải từ doanh thu bài hát Nấu ăn cho em). Cũng như mọi người, Đen đóng góp cho dự án với niềm tin vào con người, vào niềm mong muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội", Đen chia sẻ.

Đen chia sẻ, các chuyến đi thực tế cùng đội dự án đã truyền cảm hứng để anh viết nên ca khúc "Nấu ăn cho em". Ngay khi ra mắt, anh tuyên bố toàn bộ doanh thu bài hát được dùng làm từ thiện, không chỉ hỗ trợ Nuôi em, mà còn dành cho nhiều chương trình xã hội do các cơ quan, ban ngành triển khai. Nam rapper cho biết sẽ đăng lại các minh chứng chuyển khoản dưới phần bình luận để công chúng tiện theo dõi.

Trước tâm lý hoang mang của cộng đồng, Đen nói anh hiểu những suy tư buồn bực lúc này vì số tiền ủng hộ đến từ công sức lao động của cả tập thể và "nếu những sai sót (nếu có) này là sự thật, niềm tin bị đổ vỡ sẽ không gì bù đắp lại được".

Rapper Đen từng gửi 500 triệu đồng cho dự án Nuôi em, để xây trường và hỗ trợ bữa ăn cho trẻ nhỏ vùng sâu vùng xa.

Tuy nhiên, anh kêu gọi mọi người bình tĩnh chờ kết luận minh bạch từ phía đội ngũ dự án. Nam rapper cam kết, nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, anh ủng hộ việc xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi nhà hảo tâm và trẻ em vùng cao.

“Dù kết quả có như thế nào, niềm tin, lòng trắc ẩn và tình yêu thương con người, cho những hoàn cảnh chẳng may yếu thế hơn vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người con Việt Nam chúng ta" - anh nhấn mạnh.

Năm 2023, Đen Vâu ra mắt ca khúc Nấu ăn cho em, truyền cảm hứng tích cực cho khán giả, góp phần giới thiệu đến cộng đồng dự án thiện nguyện "Nuôi em".

Sau 1 tháng, Đen công bố doanh thu bài hát đạt 17.951 USD (gần 420 triệu đồng) sau thuế và các chi phí. Anh làm tròn thành 500 triệu đồng, gửi toàn bộ cho dự án "Nuôi em", để xây trường và hỗ trợ bữa ăn cho trẻ nhỏ vùng sâu vùng xa.