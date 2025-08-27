Ảnh Hoàng Thuỳ Linh sánh đôi bên Đen Vâu khiến người hâm mộ 'phát sốt'

(VTC News) -

Hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ca sỹ Hoàng Thùy Linh chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên đồng nghiệp tại Hà Nội. Cô cùng các nghệ sỹ thăm Lăng Bác, Khu di tích Phủ Chủ tịch và đón nhận Huy hiệu Bác Hồ.

Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý là khoảnh khắc cô xuất hiện cạnh rapper Đen Vâu. Tấm ảnh nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội, thu hút hơn 3.200 lượt thích cùng hàng loạt bình luận chúc phúc, khen ngợi.

Bức ảnh Hoàng Thuỳ Linh sánh đôi bên Đen Vâu gây chú ý.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu còn là hai trong số những nghệ sỹ sớm đăng ký tham gia đội hình diễu binh, diễu hành trong chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9.

Thời gian qua, mối quan hệ của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt sau khi họ hợp tác trong nhiều sản phẩm âm nhạc thành công.

Tin đồn hai người kết hôn liên tục xuất hiện. Thậm chí còn có tin đồn Hoàng Thùy Linh sinh con cho nam rapper. Mặc dù vậy, cả hai vẫn quyết định giữ im lặng về mối quan hệ của mình.

Vào tháng 3/2025, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hoàng Thùy Linh nói: “Tôi đang hạnh phúc. Chi tiết thì xin phép được trả lời vào dịp khác”. Câu trả lời lấp lửng càng khiến người hâm mộ tò mò.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ, như mọi phụ nữ, cô cũng mong có gia đình hạnh phúc và những đứa con đáng yêu.

“Trước khi học làm mẹ, làm vợ, tôi phải học làm người, hoàn thiện bản thân”, cô nói. Trải qua nhiều thăng trầm, nữ ca sỹ nói rằng bản thân không hoàn hảo nhưng luôn biết ơn sự ủng hộ của bạn bè, gia đình và khán giả - nguồn sức mạnh giúp cô vượt qua khó khăn.