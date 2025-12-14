Ngày mai, loạt cựu lãnh đạo cấp tỉnh trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn hầu tòa

Ngày 15/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và đơn vị, địa phương liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày và do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Các bị cáo có kháng cáo gồm: cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành; cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc (cũ) Phạm Hoàng Anh. Tiếp đến là Phạm Văn Vọng - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc (cũ), Phùng Quang Hùng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Hà Hòa Bình - cựu Phó Chủ tịnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và 7 bị cáo khác.

Các bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn tại phiên tòa sơ thẩm.

Tất cả các bị cáo đều kháng cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, nhiều bị cáo xin được hưởng án treo, xin được cải tạo không giam giữ hoặc chỉ bị áp dụng hình phạt cảnh cáo.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và bị cáo Lê Viết Chữ - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, hai bị cáo này rút kháng cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Nhóm 9 bị cáo bị phạt tù về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Duy Thành bị tuyên phạt 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) cùng bị phạt 8 năm tù.

Nguyễn Văn Khước - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Lê Viết Chữ, Cao Khoa - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đều bị phạt 7 năm tù; Hoàng Văn Nhiệm - cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) lĩnh án 4 năm 6 tháng tù; Chu Quốc Hải - cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) 4 năm tù.

Nhóm 8 bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” lần lượt bị tuyên phạt từ 2 năm tù (hưởng án treo) đến 3 năm tù. Nhóm 17 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” bị tuyên phạt mức án thấp nhất 2 năm tù và cao nhất 6 năm tù.

Nhóm 5 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” lần lượt bị áp dụng từ 2 năm tù đến 4 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Đặng Trung Hoành - cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (cũ) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Bản án sơ thẩm xác định, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Quảng Ngãi (cũ) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để thực hiện yêu cầu, đề nghị tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu triển khai thực hiện các dự án, gói thầu.

Quá trình chỉ đạo, can thiệp trái pháp luật và thực hiện theo yêu cầu của ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn tại các dự án ở tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan nhận hối lộ gần 48 tỷ đồng và Lê Duy Thành nhận hối lộ gần 50 tỷ đồng…

Tòa cấp sơ thẩm đánh giá, hành vi nhận hối lộ Hoàng Thị Thúy Lan cùng các bị cáo liên quan đã không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu; gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư; ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội.